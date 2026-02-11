Akçaabat’ta altyapı yatırımları sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Akçaabat ilçesinde içme suyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. 2025 yılı içerisinde ilçede 61 bin 555 metre içme suyu hattı ile 3 bin 636 metre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirilirken, devam eden ve tamamlanan projelerle Akçaabat’ın altyapısı bütüncül bir yaklaşımla yarınlara hazırlanıyor.

Akçaabat ilçesi Kayalar Mahallesi Kollektör Hattı Yapım İşi, 4 milyon 318 bin 023 TL bütçeyle tamamlandı. Proje kapsamında 4,2 kilometre kanalizasyon hattı, 93 adet muayene bacası ve 85 metre uzunluğunda istinat duvarı imalatı gerçekleştirildi. Öte yandan, Yıldızlı-Akçaköy-Derecik kanalizasyon hattı çalışmaları devam ediyor. İş kapsamında; 1,2 kilometre kanalizasyon hattı, 6 muayene bacası ve 1 tahliye odası inşa ediliyor.

Güncel maliyeti 274 milyon TL olan Akçaabat Ortaköy Grup İçme Suyu Şebeke İnşaatı projesinde sona yaklaşıldı. Geçici kabul aşamasında bulunan iş kapsamında toplamda 242 bin 610 metre içme suyu hattı, 1 adet içme suyu arıtma tesisi, 120 kilometre abone bağlantı hattı, 2 adet 50 tonluk depo, 35 adet maslak, 191 adet BKV, 3 adet kaptaj ve 4 adet su alma yapısı inşa edilerek toplam 20 mahalleye hizmet sunulması hedefleniyor.

Akçaabat için büyük önem taşıyan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin projelendirme çalışmaları devam ediyor. 2 milyon 145 bin TL bütçeli ve 24 bin metreküp/gün kapasiteli tesisin projelendirme çalışmaları İller Bankası tarafından yürütülüyor. Projelendirme çalışmalarının ardından en kısa sürede yapım çalışmalarına başlanılacak.

Göletlerle su kaynakları güçleniyor

Özellikle yaz aylarında yaşanan kuraklık ve nüfus artışına bağlı olarak ortaya çıkan su ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan gölet projeleri Akçaabat ilçesinde de uygulanıyor. Devlet Su İşleri tarafından yapımına başlanan Hıdırnebi Göleti, Akçaabat Ortaköy Arıtma Tesisine; Uçarsu Göleti ise Akçaabat Uçarsu Arıtma Tesisine ilave su sağlayacak.

Söğütlü-Orta Mahalle İçme Suyu Şebeke ve Terfi Hattı İnşaatı yüzde 18 seviyesinde ilerlerken, 18 milyon 493 bin 023 TL bütçeli proje kapsamında 6 bin 442 metre içme suyu hattı, terfi merkezi ve 100 metreküplük depo inşa ediliyor. Kayabaşı Mahallesi İçme Suyu Terfi Hattı projesi ise yüzde 89 seviyesine ulaştı. 3 milyon 282 bin 202 TL bütçeli çalışmada bin 500 metre içme suyu hattı ile maslak, vantuz ve tahliye odaları yapılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Akçaabat’ımızın 78 mahallesinde yaşayan yaklaşık 135 bin hemşerimizin sağlıklı içme suyuna ve sağlam altyapıya kavuşmasını önceliğimiz olarak görüyoruz. Sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak güçlü ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarını hayata geçiriyoruz. TİSKİ Genel Müdürlüğümüzle birlikte ilçemizin her noktasında altyapı sorunlarını kalıcı şekilde çözmeye kararlıyız” dedi.