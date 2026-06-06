Ali Öner kimdir? Ali Öner'den Zeynep Atılgan açıklaması geldi... Ali Öner kaç yaşında, nereli?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Gökhan karakteriyle tanınan oyuncu Ali Öner, son günlerde özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamalarla magazin gündeminin merkezine yerleşti. Rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile hakkında ortaya atılan aşk iddiaları ve eski nişanlısı Livanur Aydın'ın açıklamalarının ardından sosyal medyada geniş yankı uyandıran Öner, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Gündeme oturan gelişmelerin ardından birçok kişi, Ali Öner'in kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu, nereli olduğunu ve oyunculuk kariyerini araştırmaya başladı. İşte Ali Öner'in hayatı, kariyeri ve Zeynep Atılgan hakkında yaptığı açıklamaların perde arkası...

ALİ ÖNER KİMDİR?

Ali Öner, 1996 yılında İstanbul’da doğdu. Kariyerindeki önemli çıkışlardan birini 2019 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında elde ettiği dereceyle gerçekleştiren Öner, bu başarının ardından geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı.

Doğum yeri İstanbul olmasına rağmen çocukluk ve gençlik yıllarını büyük ölçüde Manisa’da geçiren Ali Öner, bu kentin kültürel atmosferinin kişiliğinin şekillenmesinde etkili olduğunu ifade etmektedir. Memleketiyle olan bağını koruyan oyuncu, kariyer yolculuğunda köklerinden aldığı motivasyonla ilerlemeyi sürdürüyor.

1.89 metre boyundaki Ali Öner, oyunculuğun yanı sıra modellik alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Etkileyici fiziği ve ekran enerjisiyle öne çıkan Öner, genç takipçi kitlesinin yakından ilgisini çeken isimler arasında yer alıyor. Sahip olduğu fiziksel özellikler, canlandırdığı karakterlerde farklı rollere uyum sağlamasına da katkı sunuyor.

ALİ ÖNER ZEYNEP ATILGAN AÇIKLAMA

Ali Öner instagram story'den yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Son birkaç gündür yazılanları okuyorum.

İnsanın kendi hayatını kalabalığın içinde anlatması kolay değil. Hele konu, hayatınızda iz bırakmış ve değer verdiğiniz insanlar olunca daha da zor.

Hayatıma girmiş kimsenin hatırını yok sayamam. Yaşanmışın bir hakkı, verilmiş emeğin bir değeri var. Bir şey bitince, geriye kalan her şey değersizleşmez. Hayatımda uzun süre yer etmiş bir beraberlik, Zeynep'le aramızda bir yakınlık başlamadan önce sona ermişti. Bunu kimseyi kırmak için değil, eksik kalan bir şeyi tamamlamak için söylüyorum.

Zeynep'le aramızdaki duygu da sanıldığı gibi eskiye dayanan, saklanan bir şey değil. Aynı sette, aynı yorgunluğun ve aynı emeğin içinde birbirimizi zamanla tanıdık. Önce güven oldu. Sonra insanın adını hemen koyamadığı ama kalbinde yer açan bir yakınlık. Bizimki gürültüyle değil; zamanla, sessizce ve kendiliğinden oldu. Yaşadığımız şeyi kendi mahremiyetimizin içinde tutmaya çalıştık.

Bugün kimsenin daha fazla üzülmesini istemem. Ne geçmişimde yeri olan insanın, ne bugün yanımda olan insanın, ne de sevenlerimizin.

Hatır bilen, emeği unutmayan, elinden geldiğince doğru kalmaya çalışan biri olmaya çalıştım.

Gerisini zamanın daha doğru anlatacağına inanıyorum.

Tüm sevenlerimize sevgi ve saygıyla.