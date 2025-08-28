Anadolu’nun doğal altını geçim kapısı oldu! Kilosu 10 bin TL’ye satılıyor

  1. Ekonomim
Dağlardaki saklı hazine Anadolu'nun geçim kaynağı oldu. Bir kökten neredeyse servet çıkıyor. Kenger sakızının kilosu altınla yarışıyor.

Malatya'nın dağlık bölgelerinde kendiliğinden yetişen kenger bitkisinden elde edilen sakız, kilosu 10 bin TL'ye ulaşan fiyatıyla adeta altınla yarışıyor. 

Malatya'nın Darende ve Akçadağ ilçelerinin kırsal kesimlerinde doğal olarak yetişen kenger bitkisi, yaz aylarında kuruduktan sonra kökünden özel bir yöntemle sakız elde edilerek satışa sunuluyor. 

Halk için gelir kaynağı oldu

Hem zahmetli üretim süreci hem de sağlığa faydalı olması nedeniyle oldukça yüksek bir piyasa değerine sahip olan kenger sakızı, bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı haline geldi.

Dağlardaki saklı hazine

Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mehmet Demirkaya, her yaz Büyük Mahalle mevkiindeki dağlık alana çıkarak, saatlerce süren yoğun bir çalışmanın ardından kenger sakızı topluyor.

Bir kökten servet çıkıyor 

Çapa yardımıyla bitkinin kökünü açığa çıkaran Demirkaya, kökü bıçakla çapraz keserek sakızın oluşmasını sağlayan sıvının dışarı çıkmasına yardımcı oluyor. Toprakta bir gün bekleyerek sertleşen sıvı daha sonra toplanıyor.

Taşla dövülüyor ve arındırılıyor 

Evde temizleme işlemine tabi tutulan sakızlar, soğuk su altında taşla dövülüp, sıcak suda bekletilerek toprak ve yabancı maddelerden arındırılıyor.

Kenger sakızının kilosu altınla yarışıyor

Tamamen doğal yöntemlerle hazırlanan kenger sakızı, tane olarak 30 TL'den, kilogram bazında ise 10 bin TL'ye kadar alıcı buluyor. Mehmet Demirkaya, kenger bitkisinden sadece sakız değil, aynı zamanda kahve de üretildiğini belirterek, kenger kahvesinin kilogram fiyatının ise bin ila bin 500 TL arasında değiştiğini söyledi.

Sindirim sistemine faydalı

Kenger sakızının özellikle sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunduğunu kaydeden Demirkaya, vatandaşlara sakızı denemelerini tavsiye etti.

