Ankaralı Turgut'tan kötü haber: Entübe edildi

Ankaralı Turgut, 2017 yılında KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan şarkıcı Ankaralı Turgut, geçirdiği zorlu süreci anlatmıştı.

Entübe edildi

Sanatçı, mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi.

Ankaralı Turgut'un entübe edildiği açıklandı.

Şarkıcının sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenildi. Şarkıcının menajeri Murat Boran, "Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik" dedi.

"Baba parasıyla damat besliyoruz"

Öte yandan Ankaralı Turgut, sosyal medya hesabından çocuklarına isyan etmişti. Verilen maddi desteğin kendisine ulaşmadığını iddia eden türkücü, çocuklarına şu sözlerle sitem etmişti:

"27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz. Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin"