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Antalya'da ormanda hortum!

Antalya'da, yağmur öncesi ormanlık alanda hortum oluştu. Vatandaşlar tarafından kaydedilen hortum kısa süreli paniğe yol açtı.

Haber Merkezi
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Antalya'da ormanda hortum!
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Batı Antalya'nın iç kesimlerinde yaz sağanakları etkisini sürdürürken, Kumluca ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi'nde saat 12.30 civarında ormanlık alanda meydana gelen bir hortum, mahalle sakinleri arasında kısa süreli paniğe yol açtı.

Hortumun oluştuğu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, yerleşim yerlerine yaklaşmadan önce etkisini kaybeden hortumun, bölgeye herhangi bir zarar vermediği görüldü.

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