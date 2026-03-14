Arama kurtarma köpekleri, felaketlerde hayat kurtarmak için en etkili yöntem

ANKARA - Arama Kurtarma Köpekleri Derneği (AKKD) Başkanı Serkan Mamak, başta deprem olmak üzere felaketlerde arama kurtarma köpeklerinin yerine geçebilecek bir teknoloji olmadığını, köpeklerin 20 kişinin saatler içinde yapabileceği arama ve kurtarma faaliyetini 20 dakika içinde yaptığını belirtti. Köpeklerin eğitimlerinin sonrasında AFAD tarafından sertifikalandırıldığını hatırlatan Serkan Mamak, bu kapsamda sertifikalanmış 100 köpek bulunduğunu; Türkiye’nin başka İstanbul olmak üzere deprem riski düşünüldüğünde, binlerce köpeğe ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Arama Kurtarma Köpekleri Derneğinin (AKKD) 2021 yılında faaliyete başladığını, ulusal ve uluslararası sertifikalı köpek sayısını artırmak için köpek eğitimi dahil çalışmalar yürüttüğünü belirten Serkan Mamak, 5'i AFAD ve 15'i Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonu (International Search and Rescue Dog Organisation-IRO) sertifikalı arama kurtarma köpeklerinin bulunduğunu, eğitilmiş 12 ekibin de Mart 2026 sonunda yapılacak IRO sınavlarına katılacağını kaydetti.

Arama kurtarma köpeklerinin alternatifi bir teknolojinin bulunmadığını belirten Serkan Mamak, Türkiye’de bu alanda çaba harcanması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“IRO'da 3 bin köpek var. Dünya genelinde on binler civarındadır. Hepsini aynı anda buraya getirme imkanı yok. O yüzden ülkenin içerisinde nitelik ve nicelik olarak yeterli köpeği yetiştirmek önemli. Derneğimizin en önemli hedeflerinden biri arama kurtarma köpeklerinin sayısını ve niteliğini arttırmak. Arama kurtarma köpeğinin yapabileceği işi hiçbir ekipman yapamaz. Metrelerce enkazın altında kalmış bir kazazedeyi sadece köpek bulabilir. Arama köpekleri arama kurtarmanın vazgeçilmezleridir. Özellikle teknolojiyi kullanamadığımız, dronla göremediğimiz arazilerde ya da enkazda termal kamerayla göremediğimiz bir noktada köpeklerin burnu asla şaşmaz. Bizden binlerce kat daha iyi koku alabiliyorlar ve yanılma oranları çok düşük. Çok hızlı aradıkları için de köpekler her zaman arama kurtarmanın vazgeçilmez arama unsurları.”