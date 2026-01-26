Araştırma: Mars’taki nem gelecekte su kaynağı olabilir

Mars atmosferindeki nemden elde edilecek suyun, Kızıl Gezegen’de kurulabilecek gelecekteki insan yerleşimleri için önemli bir alternatif kaynak olabileceği bildirildi.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, İskoçya'daki Strathclyde Üniversitesi’nden Dr. Vassilis Inglezakis’in Advances in Space Research dergisinde yayımlanan çalışmasında, Mars’ta su elde etmenin farklı yöntemleri incelendi. Araştırmada, gezegende yeraltı buzları, toprak nemi ve atmosferik su buharı olmak üzere çeşitli su kaynaklarının bulunduğu belirtildi.

Buz rezervleri sürdürülebilir su kaynağı olarak öne çıkıyor

Çalışmaya göre, yüzeyin altındaki buz rezervleri uzun süreli insan varlığı için en sürdürülebilir su kaynağı olarak değerlendiriliyor. Ancak araştırma, bu buzların astronotların iniş yapması muhtemel bölgelerin yakınında kolay erişilebilir olmayabileceğine dikkat çekiyor.

Atmosferden su elde etmenin teknik olarak daha fazla enerji gerektirdiği belirtilirken, bu yöntemin yeraltı buzlarının bulunmadığı bölgelerde veya yedek su kaynağı olarak kullanılabileceği ifade edildi.

Mars’ta su, oksijen ve yakıt üretimi için kritik

Dr. Inglezakis, “Mars’ta güvenilir suya erişim, yalnızca içme suyu için değil, aynı zamanda oksijen ve yakıt üretimi için de hayati önem taşıyor. Bu, Dünya’dan tedarik bağımlılığını azaltacaktır” dedi.

Araştırmacılar, Mars’ta kalıcı insan varlığı için mevcut teknolojilerin ve gerçekçi uygulamaların net şekilde anlaşılmasının büyük önem taşıdığını vurguluyor. Çalışmanın, gelecekteki uzay keşif görevlerinin daha bağımsız ve sürdürülebilir hale getirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.