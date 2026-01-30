Araştırma: Svalbard’da kutup ayıları şişmanladı

Bilim insanları, Norveç’in Arktik bölgesindeki Svalbard takımadalarında yaşayan kutup ayılarının beklenenin aksine son yıllarda kilo aldığını ve vücut kondisyonlarının iyileştiğini açıkladı.

Kutup ayıları son yıllarda belirgin şekilde daha yağlı

Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 1992–2019 yılları arasında 770 yetişkin kutup ayısının ölçümleri incelendi ve hayvanların belirgin şekilde daha yağlı hale geldiği belirlendi.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, kutup ayıları normalde fok avlamak için deniz buzlarını platform olarak kullanıyor ve yağ depoları hem enerji sağlıyor hem de yavrular için süt üretimine katkıda bulunuyor. Ancak iklim değişikliği nedeniyle bölgede deniz buzlarının azalması, bilim insanlarının ayıların daha zayıf hale geleceğini öngörmesine yol açmıştı.

Araştırmacılar, Svalbard’daki ayıların deniz buzlarının azalmasına uyum sağlayarak karada yaşayan hayvanları daha fazla avladığını düşünüyor. Özellikle ren geyikleri ve morsların önemli bir yağ kaynağı haline geldiği belirtiliyor.

Uzmanlar, bulguların kısa vadede olumlu olsa da uzun vadede durumun değişeceğini vurguluyor. Deniz buzları azalmaya devam ederse ayıların avlanmak için daha uzun mesafeler kat etmesi gerekecek, bu da enerji kaybına ve yağ rezervlerinin azalmasına yol açacak.

Polar Bears International’dan Dr. John Whiteman, “Vücut kondisyonu önemli bir gösterge ama tek başına yeterli değil. Diğer çalışmalar, buzsuz günlerin yavru ve yaşlı dişi ayıların hayatta kalma oranını düşürdüğünü gösteriyor” dedi.