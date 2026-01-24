  1. Ekonomim
  3. Araştırma: Torun bakmak yaşlılarda depresyon riskini yükseltiyor
Araştırma: Torun bakmak yaşlılarda depresyon riskini yükseltiyor

İran’da yapılan bir araştırma, yaşlıların torunlarına bakmasının depresyon riskini artırabileceğini ortaya koydu.

Torunlara düzenli olarak bakmanın, özellikle ileri yaştaki büyükanne ve büyükbabalar için depresyon riskini artırabileceği ortaya çıktı.

Yeni bir araştırmaya göre, özellikle 6 yaş altı çocuklara bakan yaşlılarda ruhsal sorunlara yakalanma ihtimali belirgin şekilde yükseliyor.

İran’daki Şehid Beheşti Tıp Bilimleri Üniversitesi’nden psikologlar tarafından yürütülen çalışmada, 400’den fazla yaşlı çift torun bakımı sıklığı ve ruh hali sorunları açısından incelendi.

Depresyon riski yaşa göre değişiyor

Bulgular, 50’li yaşlardaki büyükanne ve büyükbabalarda depresyonla bağlantı görülmediğini, ancak 60’lı yaş grubunda riskin önemli ölçüde arttığını gösterdi. Riskin özellikle küçük yaştaki çocuklara bakanlarda daha yüksek olduğu tespit edildi.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre araştırmacılar, torun bakımının yaşlılar üzerinde duygusal ve fiziksel baskı oluşturabileceğini, aynı zamanda zaman ve enerji gereksiniminin yüksek olduğunu belirtti. Emeklilik nedeniyle gelir azalması yaşayan yaşlıların, çocuk bakımının getirdiği ek mali yük nedeniyle daha fazla stres yaşayabileceği ve bunun depresyonu tetikleyebileceği vurgulandı.

Daha önce yapılan araştırmalar da torun bakımının büyükanne ve büyükbabalar arasında aile içi gerilimlere yol açabileceğini göstermişti. 2020 yılında ABD’de yapılan bir çalışmada, bakım yükünün çoğunlukla büyükanne üzerinde kalmasının, evlilik ilişkilerinde sorunlara neden olduğu saptanmıştı.

