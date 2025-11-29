Arka Sokaklar 729 bölüm full izle tek parça! Arka Sokaklar 729 bölüm Youtube izle konusunun detayları araştırılıyor. Diziseverler yayımlanan son bölümü Youtube’da izlemeye çalışıyor. Dizinin son bölümü de yayımlandı.

Arka Sokaklar’ın 28 Kasım 2025’te ekranlara gelen 729. bölümü, yüksek tempolu operasyonlar ve ekip içindeki duygusal gelişmelerle dikkat çekti. Bölümün merkezinde, İstanbul’da art arda yaşanan organize suç hamleleri bulunurken, Rıza Baba ve ekibi şehrin güvenliğini tehdit eden yeni bir yapılanmanın izini sürdü.

Bu bölümde ekip, uluslararası bir suç örgütünün İstanbul’da büyük bir sevkiyata hazırlandığı bilgisini aldı. Mesut, Hakan ve Aylin’den oluşan operasyon ekibi, gelen istihbarat doğrultusunda limanda takip başlattı. Ancak örgütün tuzak kurduğu ortaya çıkınca çatışma kaçınılmaz oldu. Mesut’un yaralanma tehlikesi geçirdiği sahne, bölüme damgasını vurdu ve izleyiciler tarafından sosyal medyada geniş yankı buldu.

Öte yandan, Hüsnü Çoban’ın ailesiyle ilgili gelişmeler de duygusal anlara sahne oldu. Kızı Zeliha’nın aldığı önemli bir karar, Hüsnü’yü hem gururlandırdı hem de düşündürdü. Ekibin motivasyonunu etkileyen bu aile gelişmesi, bölümün dramatik yönünü güçlendirdi.

Ekip içindeki gerilim ise Hakan’ın yürüttüğü gizli soruşturmadan kaynaklandı. Rıza Baba’nın haberi olmadan yapılan bu çalışma, ekibin güven dengesini sarstı. Bölüm sonunda Hakan’ın ulaştığı kritik bilgi, suç örgütüyle bağlantılı bir kamu görevlisini işaret edince tüm dengeler değişti.