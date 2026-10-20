Artık saniye uygulaması kaldırılıyor! Dünya saatinde yeni dönem

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Günlük yaşamda kullanılan saatler, uluslararası zaman standardı olan Eşgüdümlü Evrensel Zaman'a (UTC) dayanıyor. Bu sistem, dünyanın farklı noktalarındaki atom saatlerinden alınan verilerle oluşturuluyor.

Atom saatleri son derece hassas çalışırken Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı sabit kalmıyor. Ay'ın kütle çekimi, gezegenin iç katmanlarındaki hareketler ve su ile buz kütlelerindeki değişimler, Dünya'nın dönüş hızını etkileyebiliyor.

Bu nedenle astronomik zaman ile atom saatlerine dayalı zaman arasında fark oluşabiliyor. İki ölçüm arasındaki farkı sınırlamak amacıyla 1972'den bu yana gerektiğinde saatlere bir saniye ekleniyordu.

Bugüne kadar toplam 27 artık saniye uygulandı. Son artık saniye, 31 Aralık 2016'da eklendi.

Bir saniyelik değişiklik teknoloji sistemlerini etkiliyor

Artık saniye uygulaması, bilgisayar sunucuları, telekomünikasyon altyapısı, enerji şebekeleri ve finansal işlem sistemlerinde teknik sorunlara yol açabiliyor. Çünkü dijital sistemlerin önemli bir bölümü, zaman bilgilerinin kesintisiz ve uyumlu biçimde ilerlemesine ihtiyaç duyuyor.

2012'de uygulanan artık saniye, Reddit ve LinkedIn gibi internet platformlarında aksamalara neden oldu. Avustralya'nın Qantas hava yolu şirketinin rezervasyon sistemi de bu değişiklikten etkilendi.

2016'daki son uygulamanın ardından bulut bilişim şirketi Cloudflare'ın bazı müşterileri kısa süreli kesinti ve gecikmeler yaşadı.

Teknoloji şirketleri, düzensiz aralıklarla eklenen bir saniyenin yazılımlarda beklenmedik hatalar oluşturabildiğini belirterek uygulamanın kaldırılmasını savunuyor.

Artık saniyenin yerini ne alacak?

Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu (BIPM) bünyesinde ele alınan değişiklik, atom saatlerine dayalı zaman ile Dünya'nın dönüşüne bağlı astronomik zaman arasındaki farkın daha geniş bir sınıra kadar açılmasına izin verilmesini öngörüyor.

15 Ekim 2026'da Fransa'da yapılan toplantıda ülkelerin temsilcileri, artık saniye yerine “artık saat” yaklaşımını benimseyen kararı kabul etti.

Yeni düzenlemeyle iki zaman ölçümü arasındaki farkın bir saate, yani 3 bin 600 saniyeye ulaşmasına izin verilecek. Bu seviyede bir farkın oluşmasının binlerce yıl alabileceği belirtiliyor.

Böylece saatlere düzenli aralıklarla bir saniye eklenmesi gerekmeyecek ve zaman sistemlerinin bu ani değişikliklere uyum sağlaması ihtiyacı azalacak.

Günlük yaşamda ne değişecek?

Düzenlemenin günlük yaşamda saatlerin gösteriminde doğrudan hissedilir bir farklılık yaratması beklenmiyor. Asıl etki, hassas zaman senkronizasyonuna bağlı dijital altyapılarda görülecek.

Bununla birlikte bazı bilim insanları, artık saniyenin kaldırılmasının yeni teknik uyarlamalar gerektirebileceğine dikkat çekiyor. Dünya'nın dönüşü ile zaman ölçümü arasındaki ilişkinin korunmasının bilimsel açıdan önem taşıdığını savunan uzmanlar da bulunuyor.

Yeni yaklaşım, bir yandan dijital sistemlerdeki kesinti risklerini azaltmayı hedeflerken diğer yandan atom saatleri ile Dünya'nın dönüşü arasındaki farkın daha uzun süre birikmesine izin verecek.