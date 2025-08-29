Artvin lobisinin temelleri atıldı

Artvin’de sivil toplum kuruluşları, kentin geleceği adına önemli bir adım atarak “Artvin STK’lar Birliği” çatısı altında bir araya geldi. Artvin Merkez’de düzenlenen toplantıyla, farklı sektörlerde faaliyet gösteren STK temsilcileri ortak bir zeminde buluştu. Artvin’in sorunlarına birlikte çözüm üretme hedefiyle oluşturulan bu birlik, kentte etkin bir lobi faaliyetinin başlangıcı oldu.

Birlik bundan sonra yapacağı toplantılarla düzenli olarak bir araya geçek ve her toplantının başkanlığını farklı STK başkanı yapacak. İlk toplantı başkanlığını Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt’un yaptığı toplantıya Artvin Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Esnaf Kefalet Kooperatifi, Ziraat Odası, Taşıyıcılar Kooperatifi, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Arıcılar Birliği, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi, Gıda Toptancıları Sitesi/Birliği, Artvin Gazeteciler Cemiyeti, Artvin Faal Gazeteciler Derneği, Şoförler Odası, Livane Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu gibi çok sayıda önemli sivil toplum kuruluşu katılım sağladı.

Güçbirliği içinde hareket edilecek

Toplantıda söz alan Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek, STK’ların ortak hareket etmesinin Artvin için büyük bir kazanım olacağını ifade ederek, “Hopa’da edindiğimiz tecrübeyle, sorunlar karşısında tek ses olmanın ne kadar faydalı olduğunu gördük. Bu deneyimi şimdi Artvin’e taşımak istiyoruz. Hep birlikte konuşabileceğimiz, karar alabileceğimiz bir ortam yaratmak için buradayız” dedi. Akyürek, bu oluşumun sadece tanışma amacı taşımadığını, aynı zamanda ortak hareket anlayışını tesis etmeyi amaçladığını belirtti.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ise konuşmasında, birlikteliğin önemine dikkat çekti. Artvin’de yaşanan çeşitli toplumsal ve ekonomik sorunlara ortak çözümler üretebilmek adına bu yapının çok kıymetli olduğunu belirten Kurt, “Artvin’de yalnızca ekonomik meselelerle değil, halkı doğrudan etkileyen her konuyla ilgileneceğiz. Bu bir siyasi yapı değil, ama siyasilerin yerine getirmesi gereken işleri kolaylaştıracak bir istişare heyetidir. Bu anlamda kamuoyunun sesine kulak verecek bir yapı inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.