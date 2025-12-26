Uzayda bir devrin doğuşu: Astronomlar ilk kez 'bebek' bir gezegeni oluşum anında yakaladı!

Astronomlar, evreni derinlemesine araştırıyor ve her geçen gün yeni bir ilke şahit olunuyor. Gökbilim dünyası, milyarlarca kilometre uzaklıktaki bir yıldız sisteminden gelen büyüleyici bir görüntüyle sarsıldı. Arizona Üniversitesi'nden Laird Close liderliğindeki ekip, Şili'deki Magellan Clay Teleskobu’nu kullanarak, WISPIT 2 adlı yıldızın etrafındaki toz diskinde doğmakta olan bir gezegeni görüntüledi.

WISPIT 2b olarak adlandırılan bu protoplanet, devasa bir gaz ve toz bulutunun içinde kendine yol açarken yakalandı. Bu keşfi benzersiz kılan ise gezegenin diskin merkezindeki boşlukta değil, iki parlak toz halkası arasındaki dar bir koridorda (halka boşluğunda) bulunması oldu.

BESLENME ANI KAYDEDİLDİ

Öte yandan bu uzun soluklu çalışmada araştırmacılar, görüntülemeyi gerçekleştirmek için "H-alfa" (Hα) adı verilen özel bir ışık imzasını takip etti. Hidrojen gazı, büyümekte olan gezegenin yüzeyine düştüğünde aşırı ısınarak karakteristik bir kırmızı ışık yayıyor. Çalışmadan sorumlu Profesör Laird Close, bu süreci "Gezegenler büyürken çevrelerindeki hidrojen gazını emerler. Gaz yüzeye çarptığında oluşan sıcak plazma, bizim saptadığımız bu özel ışık imzasını yayar" sözleriyle açıklıyor. Yaklaşık 5 milyon yaşında olduğu tahmin edilen WISPIT 2b, Jüpiter’in kütlesinden yaklaşık 5,3 kat daha büyük devasa bir yapıya sahip.

HALKALARI KİM ŞEKİLLENDİRİYOR?

Öte yandan yıllardır süregelen teoriler, yıldız tozları arasındaki boşlukların gezegenlerin yerçekimi tarafından temizlendiğini öne sürüyordu. WISPIT 2b’nin doğrudan bu boşluklardan birinde görüntülenmesi, bu teoriyi kanıtlayan en somut delillerden biri oldu. Gezegenden gelen kızılötesi veriler, onun hala sıcak olduğunu ve aktif olarak madde topladığını doğruluyor. Öte yandan sistemde "CC1" adı verilen, yıldıza daha yakın ikinci bir potansiyel bebek gezegenin izlerine de rastlandı. Eğer bu sızıntı doğrulanırsa, WISPIT 2 sistemi çoklu gezegen oluşum süreçlerini incelemek için evrenin en iyi laboratuvarlarından birine dönüşecek.

Özellik Veri / Değer Karşılaştırma Gezegen Adı WISPIT 2b Yeni Keşif Kütlesi ~5,3 Jüpiter Kütlesi Dev Gaz Devi Yaşı 5 Milyon Yıl Çok Genç (Bebek) Yıldıza Uzaklık 54 Astronomik Birim (AU) Neptün'den çok daha uzak Saptama Yöntemi H-alfa ve Kızılötesi Doğrudan Görüntüleme

Bebek Gezegen Keşfi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Protoplanet nedir? Protoplanet, bir yıldızın etrafındaki gaz ve toz bulutu içinde hala büyüme sürecinde olan, gezegenleşme aşamasındaki bir gökcismidir. WISPIT 2b neden bu kadar önemli? Bu gezegen, doğrudan bir halka boşluğunda görüntülenen ender örneklerden biridir. Bu durum, gezegenlerin oluşurken çevrelerindeki diski nasıl şekillendirdiğini kanıtlıyor.

📡 Kaynak: The Astrophysical Journal Letters / NASA / University of Arizona

İçerik Editörü Okan Güleş