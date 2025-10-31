  1. Ekonomim
Atatürk Millet Bahçesi yol tarifi; Atatürk Millet Bahçesine nasıl gidilir?

Atatürk Millet Bahçesi yol tarifi Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olma özelliğini taşıyan Atatürk Millet Bahçesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. 1 Kasım 2025'te düzenlenecek olan törenle açılacak olan millet bahçesinin açılışı için yol tarifi araştırılmaya başlandı. Atatürk Millet Bahçesine nasıl gidilir?

Atatürk Millet Bahçesi yol tarifi; Atatürk Millet Bahçesine nasıl gidilir?
Atatürk Millet Bahçesi yol tarifi; Atatürk Millet Bahçesine nasıl gidilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek olan açılışla birlikte Türkiye’nin en büyük millet bahçesi açılacak. Her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlaması beklenen bahçenin açılışına katılmak için yol tarifi almak isteyenler konuyu araştırıyor.

ATATÜRK MİLLET BAHÇESİ YOL TARİFİ

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden geçen İETT otobüs hatları;

72T Yeşilköy - Taksim

94Y Yeşilpınar - Bakırköy

98H Metrokent - Bakırköy

98S K.S.S Hastanesi – Bakırköy

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın Marmaray istasyonu;

Marmaray (Ataköy-Pendik), Marmaray (Halkalı-Gebze)

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın metro durağı; M1A.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın minibüs hattı

A-04 ve A-31 Minibüsleri

ATATÜRK MİLLET BAHÇESİNE NASIL GİDİLİR?

Metro (M1A Hattı)

M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı kullanarak direkt olarak bahçeye ulaşabilirsiniz.

Bu hattın son durağı olan Atatürk Havalimanı durağı, Millet Bahçesi'ne en yakın noktadır.

Metrobüs

Metrobüs ile Ataköy-Şirinevler veya Yenibosna duraklarında inebilirsiniz.

Bu duraklardan indikten sonra, M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattı'na aktarma yaparak Havalimanı durağına gitmeniz gerekir.

Marmaray

Marmaray hatlarını (Ataköy-Pendik veya Halkalı-Gebze) kullanarak en yakın Marmaray istasyonuna (örneğin, Yeşilköy istasyonu) gelebilirsiniz.

Ancak, Yeşilköy veya diğer Marmaray duraklarından Millet Bahçesi'ne ulaşım için ek bir otobüs, minibüs veya taksi kullanmanız gerekebilir, çünkü bu istasyonlar yürüme mesafesinde olmayabilir.

Minibüs ve Otobüs

Bölgeye hizmet veren A-04 ve A-31 gibi minibüs hatları da bulunmaktadır.

Ayrıca İETT otobüs hatlarını da kontrol ederek Millet Bahçesi yakınından geçen güzergahları bulabilirsiniz.

Tavsiye: En hızlı ve direkt ulaşım yolu genellikle M1A Metro Hattı'dır.

 
