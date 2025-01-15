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ATV Canlı yayın: Müge Anlı izle 15 Ocak 2025

Müge Anlı İle Tatlı Sert, yeni olaylarıyla gündem belirlemeye devam ediyor. ATV’de yayınlanan program hafta için her gün ekranlara geliyor. İşte ATV canlı yayın, 15 Ocak Müge Anlı İle Tatlı Sert izleme linki.

Haber Merkezi
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ATV Canlı yayın: Müge Anlı izle 15 Ocak 2025
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Türkiye’nin yıllardır en çok izlenen gündüz kuşaklarından Müge Anlı İle Tatlı Sert, her sabah ATV ekranlarında yeni olaylarıyla gündem belirlemeye devam ediyor.

Kayıp şahıslar, cinayetler, aldatmalar ve daha birçok olayı çözen Müge Anlı, her sabah ATV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Müge Anlı’da son birkaç gündür birçok kayıp vakası ele alındı. Günlerdir 2000'li yıllarda kaybolan Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın'ın esrarengiz kayıplarıyla ilgilenen Anlı, kan donduran detayları ortaya çıkardı.

Nezaket Kışı'nın kuzeni Sabri Önel, canlı yayında yaptığı itirafta, Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın'ın cenazelerinin yerini bildiğini söylerken, 14 Ocak yayınlanan programda Jandarma eşliğinde stüdyodan alındı.

İddialara göre Adil Önel, halası Zekiye Aydın'ın imzasını taklit ederek mal varlığını gasp etmiş ve bu usulsüzlükler cinayet şüphelerini artırmıştı.

15 OCAK MÜGE ANLI İZLE

ATV’de 15 Ocak yayınlanan programda ise Müge Anlı, bugün Nurzade’nin başvurusu üzerine kayıp Nazmiye’yi arıyor. Oğuz’un terk ettiği hamile eşi de canlı yayında bildiklerini anlattı.

MÜGE ANLI ATV CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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