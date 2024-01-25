Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye'yi temsil eden ilk kadın yargıcı Ayşe Işıl Karakaş kimdir?

Ayşe Işıl Karakaş 8 Aralık 1958 İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesinden 1978 yılında mezun olduktan sonra, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde kamu yönetimi bölümünden mezun oldu. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kamu hukuku yüksek lisansını tamamladı. Ardından, Fransa Nancy 2 üniversitesinde Avrupa Birliği hukuku alanında ikinci yüksek lisansını tamamladı. 1990 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Hukuk lisans bölümünü tamamladı.

1993-1997 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 1999 ve 2008 yılları arasında Profesör olarak Galatasaray Üniversitesi Hukuk fakültesinde dekan yardımcısı olarak görev yaptı. Aix-Marseille III Üniversitesi ve Montpellier II Üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yapmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki görevinin ardından 2019 yılında Kadir Has Üniversitesi Hukuk fakültesinde Profesör olarak göreve başlamıştır. 2024 itibariyle Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Kamu hukuku bölüm başkanı olarak görev yapmaktaydı.

22 Ocak 2008 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye'yi temsil edecek ilk kadın yargıcı seçildi. 2019 yılında yeni yargıç Saadet Yüksel görevine başlayana kadar yargıçlık görevini sürdürmüştür.

Bir süredir kanser tedavisi görmekte olan Karakaş, 24 Ocak 2024 tarihinde 65 yaşında bu hastalıktan hayatını kaybetti.