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Avrupa’nın turistik trenleri İstanbul’a geliyor

Avrupalı turistik trenler rotasını İstanbul'a çevirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Macaristan'ın ulusal demir yolu şirketi MAV'ın Paris-İstanbul seferini yapan turistik treni, bu gece Kapıkule'den giriş yapacak. Fransa-Almanya-Avusturya-Macaristan-Romanya-Bulgaristan-Türkiye güzergahında işletilen Simplon Orient Ekspresi, 4 Haziran'da İstanbul'a ulaşacak" dedi. 

Haber Merkezi
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Avrupa’nın turistik trenleri İstanbul’a geliyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan ulusal demir yolu şirketi MAV'ın Paris-İstanbul güzergahında işlettiği turistik trenin bu gece Kapıkule'den giriş yapacağını, Simplon Orient Ekspresi'nin de 4 Haziran'da İstanbul'a ulaşacağını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, MAV'ın Paris-İstanbul arasında işlettiği turistik tren ile Simplon Orient Ekspresi'nin, rotalarını bir kez daha İstanbul'a çevirdiğini belirtti.

Paris'ten yola çıkan trenin, İsviçre, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahını takip ederek Türkiye'ye geleceğini aktaran Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Macaristan'ın ulusal demir yolu şirketi MAV'ın Paris-İstanbul seferini yapan turistik treni, bu gece Kapıkule'den giriş yapacak. Kapıkule-İstanbul parkurunda TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilecek tren, ertesi gün İstanbul Sirkeci Garı'na ulaşacak. Şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini deneyimleyecek turistlerin dönüş yolculuğu 19 Mayıs'ta başlayacak."

Trenin geçen yıl 10 Mayıs ve 20 Ekim'de İstanbul'a geldiğini anımsatan Uraloğlu, 14 vagondan oluşan trenin, bu yıl ilk seferini 60 yolcuyla gerçekleştireceğini, 29 Mayıs'ta da bir kez daha Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

Simplon Orient Ekspresi yeniden Türkiye'ye geliyor

Uraloğlu, Simplon Orient Ekspresi'nin ise geçen yıl 5 Haziran ve 28 Ağustos'ta Türkiye'ye geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 148 yolcu seyahat etti. Bu yılın ilk seferinde de 16 vagonlu trenin Paris-İstanbul yönünde 67 yolcusu, İstanbul-Paris yönünde de 37 yolcusu bulunuyor. Avrupa'nın birçok ülkesini kapsayan güzergahın en güzel destinasyonlarından biri de İstanbul. Fransa-Almanya-Avusturya-Macaristan-Romanya-Bulgaristan-Türkiye güzergahında işletilen Simplon Orient Ekspresi, 4 Haziran'da İstanbul'a ulaşacak. Dönüş yolculuğu da 6 Haziran'da başlayacak."

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