Ay, milyarlarca yıldır Dünya’dan parçalar topluyor

Communications Earth & Environment dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, yaklaşık 20 yıldır kabul gören bir teoriyi tersine çevirdi. Araştırma, Ay'ın Dünya'nın atmosferinden kopan küçük parçacıkları yuttuğunu gözler önüne serdi.

Apollo örnekleri Dünya kaynaklı gazları ortaya çıkardı

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, 1970'lerin başında Apollo görevleri sırasında Ay'dan toprak örnekleri toplanmıştı. Bilim insanları bu örneklerin içinde su, karbondioksit, helyum, argon ve azot gibi uçucu maddelere rastlamıştı.

Bunların bir kısmının Dünya'nın üst atmosferinden geldiği ve Güneş rüzgarlarıyla Ay'a taşındığı anlaşıldı.

Ancak 2005'ten bu yana yaygın görüş, bu aktarımın Dünya'nın manyetik alanının oluşmasından önce gerçekleştiği yönündeydi. Manyetik alanın atmosferden kopan iyonları uzaya kaçamadan hapsedeceği düşünülüyordu.

Dünya'nın manyetik alanı Ay'a parçacık taşıyor

Yeni araştırmada bilim insanları Apollo örneklerini Dünya'nın manyetosferinin dönüşümünü simüle eden bilgisayar modelleriyle birleştirince çarpıcı sonuçlarla karşılaştı.

Buna göre Ay, her dolunay zamanına yakın Dünya'nın manyetik kuyruğundan geçiyor ve bu sırada Dünya'nın atmosferinden kopan parçacıklar manyetik alanın oluşturduğu görünmez çizgiyi izleyerek Ay'a gidiyor ve Ay toprağına yerleşiyor.

Bilim insanları, manyetik alanın inanılanın aksine bu aktarımı kolaylaştırdığını tespit etti.

Araştırmaya göre bu süreç, Dünya'nın manyetik alanının oluştuğu yaklaşık 3.7 milyar yıl öncesinden beri sürüyor ve bugün de devam ediyor olabilir.

Daha önce bilim insanları Ay toprağında Dünya'nın çok eskiden kalma izlerine rastlanabileceğini düşünüyordu. Yeni bulgular ise Ay'ın Dünya atmosferinin tarihini saklayan "zaman kapsülü" olabileceğini gösteriyor.