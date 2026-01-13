Ay’ın uzak yüzündeki gizem, Chang’e-6 örnekleriyle aydınlandı

Çinli bir araştırma ekibi, Ay’ın uzak yüzündeki Güney Kutbu–Aitken (SPA) Havzası’nı oluşturan dev çarpmanın Ay mantosundaki uçucu maddelerin önemli ölçüde kaybına yol açtığını ortaya koydu. Bu bulgu, büyük ölçekli çarpışmaların Ay’ın jeolojik evrimi üzerindeki rolünü ve Ay’ın yakın yüzü ile uzak yüzü arasındaki temel farklılıkların kökenini anlamak açısından kritik bir kanıt sunuyor.

Araştırma bulguları dün ABD Ulusal Bilimler Akademisi’nin dergisi Proceedings of the National Academy of Sciences’ta yayımlandı.

Potasyum izotopları çarpma etkilerini ortaya çıkarıyor

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Ay’ın oluşumundan bu yana asteroit çarpmaları, yüzeyde kraterler ve havzalar oluşturarak topografya ile jeokimyasal yapıyı şekillendiren başlıca dış etkenler oldu. Buna karşın, büyük ölçekli çarpma olaylarının Ay’ın derin iç yapısını ne ölçüde etkilediği bugüne kadar netlik kazanmamıştı.

Çin Bilimler Akademisi Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsü’nden Tian Hengci’nin liderliğindeki ekip, SPA Havzası’ndan toplanan Chang’e-6 görevine ait Ay bazaltlarındaki potasyum (K) izotop bileşimlerini analiz etti.

Potasyum gibi orta derecede uçucu elementlerin izotopları, çarpma sırasında ortaya çıkan aşırı sıcaklık ve basınç koşullarında kolayca buharlaşmaya ve izotopik ayrışmaya uğruyor. Bu özellikleri sayesinde söz konusu izotoplar, çarpma anındaki termal koşullar, basınç rejimleri ve malzeme kaynakları hakkında önemli bilgiler taşıyor; dolayısıyla çarpışmaların ölçeğini, termal geçmişi ve kabuk ile manto üzerindeki etkilerini ortaya koyan güçlü jeokimyasal göstergeler olarak değerlendiriliyor.