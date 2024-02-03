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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Şubat 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? 3 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte İşte 3 Şubat tarihli son depremler listesi....

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Şubat 2024 son dakika depremler
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En son nerede deprem oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre en son Adana Aladağ’da bugün saat 17:45’de  2.8  büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Hemen öncesinde ise  17:05'de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 2.7 şiddetinde deprem yaşandı.

 Tarih      Saat        Enlem(N)  Boylam(E)  Derinlik(km)  ML      Yer                                             Çözüm Niteliği

---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------

2024.02.03 17:45:08  37.6668   35.4270        5.0       2.8    KUP-ALADAG (ADANA)                                İlksel

2024.02.03 17:05:41  37.2983   37.0012        4.9      2.7     CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2024.02.03 16:50:40  36.2392   36.1042       12.2        2.3    DOGANKOY-(HATAY)                                  İlksel

2024.02.03 16:35:42  38.3730   37.2932       12.8        1.3    INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)        İlksel

2024.02.03 16:18:01  37.9817   27.1522        7.1       2.1    KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.03 15:03:46  37.9277   36.4290        5.0       2.0    FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              İlksel

2024.02.03 14:39:49  40.3513   29.1637        0.0      1.0    MURATOBA-GEMLIK (BURSA)                           İlksel

2024.02.03 14:25:03  37.9605   27.1497        3.4      3.6    KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.03 14:11:47  40.4185   28.9015        6.4       2.1    GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.02.03 14:00:14  37.8370   36.0432       16.7     1.7   KOVUKCINAR-FEKE (ADANA)                           İlksel

2024.02.03 13:51:48  40.4140   28.8718        9.1      2.3    GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)              İlksel

2024.02.03 13:41:17  37.9507   27.1282        1.4       3.0     KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.03 13:04:29  34.7860   24.8777       14.2       3.3     GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                  İlksel

2024.02.03 13:03:01  34.8023   24.8417        9.2       3.0     GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.02.03 12:54:42  39.6255   29.3603        0.0      1.8    DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA)                        İlksel

2024.02.03 12:52:32  37.9303   36.6328        8.9      1.7     TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel

2024.02.03 12:47:49  37.8275   36.0873        6.7     1.8    HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                  İlksel

2024.02.03 12:31:55  38.5928   30.9115        7.7       1.7   MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR)                  İlksel

2024.02.03 12:14:26  36.7638   35.8513       11.5      1.6    ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                      İlksel

2024.02.03 11:00:44  39.6270   29.4305        0.0      1.6    TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                 İlksel

2024.02.03 10:45:26  38.4143   39.4477        7.8       2.6   ALTINTARLA-MADEN (ELAZIG)                         İlksel

2024.02.03 10:24:41  36.3225   36.1755        4.7       1.9    UCGEDIK-(HATAY)                                                       İlksel

2024.02.03 10:19:07  38.5993   30.8910        5.6       1.5     MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR)                      İlksel

2024.02.03 10:09:54  38.6028   30.8983        9.7       1.1     MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR)                    İlksel

2024.02.03 09:39:47  38.0082   36.3870        4.0      1.5     ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)       İlksel

2024.02.03 09:33:43  37.9827   27.1467       11.9       1.6     KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel

2024.02.03 09:21:39  38.2843   37.7337        8.2      1.6    CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.02.03 09:07:30  37.9760   27.1095        9.8       1.8     KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.03 09:06:01  38.2973   34.9693       12.1        1.8     SOGANLI-YESILHISAR (KAYSERI)                      İlksel

2024.02.03 09:03:44  38.5357   37.2515        7.1        1.5     HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

 