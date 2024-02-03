Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 3 Şubat 2024 son dakika depremler

En son nerede deprem oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre en son Adana Aladağ’da bugün saat 17:45’de 2.8 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Hemen öncesinde ise 17:05'de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 2.7 şiddetinde deprem yaşandı.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) ML Yer Çözüm Niteliği

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2024.02.03 17:45:08 37.6668 35.4270 5.0 2.8 KUP-ALADAG (ADANA) İlksel

2024.02.03 17:05:41 37.2983 37.0012 4.9 2.7 CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.03 16:50:40 36.2392 36.1042 12.2 2.3 DOGANKOY-(HATAY) İlksel

2024.02.03 16:35:42 38.3730 37.2932 12.8 1.3 INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.03 16:18:01 37.9817 27.1522 7.1 2.1 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.03 15:03:46 37.9277 36.4290 5.0 2.0 FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.03 14:39:49 40.3513 29.1637 0.0 1.0 MURATOBA-GEMLIK (BURSA) İlksel

2024.02.03 14:25:03 37.9605 27.1497 3.4 3.6 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.03 14:11:47 40.4185 28.9015 6.4 2.1 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.02.03 14:00:14 37.8370 36.0432 16.7 1.7 KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) İlksel

2024.02.03 13:51:48 40.4140 28.8718 9.1 2.3 GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.02.03 13:41:17 37.9507 27.1282 1.4 3.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.03 13:04:29 34.7860 24.8777 14.2 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2024.02.03 13:03:01 34.8023 24.8417 9.2 3.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2024.02.03 12:54:42 39.6255 29.3603 0.0 1.8 DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel

2024.02.03 12:52:32 37.9303 36.6328 8.9 1.7 TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.03 12:47:49 37.8275 36.0873 6.7 1.8 HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.02.03 12:31:55 38.5928 30.9115 7.7 1.7 MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

2024.02.03 12:14:26 36.7638 35.8513 11.5 1.6 ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.02.03 11:00:44 39.6270 29.4305 0.0 1.6 TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel

2024.02.03 10:45:26 38.4143 39.4477 7.8 2.6 ALTINTARLA-MADEN (ELAZIG) İlksel

2024.02.03 10:24:41 36.3225 36.1755 4.7 1.9 UCGEDIK-(HATAY) İlksel

2024.02.03 10:19:07 38.5993 30.8910 5.6 1.5 MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

2024.02.03 10:09:54 38.6028 30.8983 9.7 1.1 MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

2024.02.03 09:39:47 38.0082 36.3870 4.0 1.5 ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.03 09:33:43 37.9827 27.1467 11.9 1.6 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.03 09:21:39 38.2843 37.7337 8.2 1.6 CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.02.03 09:07:30 37.9760 27.1095 9.8 1.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.03 09:06:01 38.2973 34.9693 12.1 1.8 SOGANLI-YESILHISAR (KAYSERI) İlksel

2024.02.03 09:03:44 38.5357 37.2515 7.1 1.5 HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel