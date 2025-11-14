Bahadır Ünlü kimdir? Çalışanını öldüresiye darbetti! Bahadır Ünlü kaç yaşında, aslen nereli?

Bahadır Ünlü kimdir? Bahadır Ünlü kaç yaşında, aslen nereli? İstanbul Beyoğlu’da işlettiği restoranında çalışan bir personelini beyzbol sopasıyla döven sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü gözaltına alındı. Emekçisine bu şekilde davrandığı için çok sayıda takipçisini kaybeden ve tepkilerin odağına oturan Ünlü hakkındaki bilgiler araştırılıyor.

BAHADIR ÜNLÜ KİMDİR?

Sosyal medya ve televizyon dünyasında adından söz ettiren Bahadır Ünlü, hem oyunculuk kariyeri hem de sosyal medya fenomenliğiyle dikkat çekiyor. 27 Ocak 1982 doğumlu olan Ünlü, 2003 yılında oyunculuk mesleğine adım attı.

Ardından hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok projede yer alarak izleyiciyle buluştu.

Ünlü’nün oyunculuk kariyerinde, yan roller üstlendiği ancak geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan diziler bulunuyor. Öne çıkan yapımlar arasında; Çukur, Ramo, Arka Sokaklar gibi popüler Türk dizileri yer alıyor.

Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaştı ve “fenomen” olarak anılmaya başlandı.

Son dönemde Ünlü, girişimcilik alanında da adımlar attı. İstanbul Beyoğlu’nda bir kafenin işetlemciliğini de yapan Ünlü, Beyoğlu Tomtom Mahallesi’nde bulunan işletmesinde çalışanına beyzbol sopasıyla saldırdığı görüntülerle gündeme geldi.

BAHADIR ÜNLÜ KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Son günlerde adı sıkça magazin ve adli haberlerde geçen sosyal medya fenomeni ve oyuncu Bahadır Ünlü'nün kişisel yaşamına dair detaylar, geniş bir kitle tarafından araştırılıyor. Çeşitli yapımlarda rol alarak tanınan ve sonrasında işletmecilik faaliyetleriyle gündeme gelen Ünlü'nün yaşı ve memleketi, takipçileri tarafından merak edilen temel konular arasında yer alıyor.

Bahadır Ünlü, kaynaklara göre 27 Ocak 1982 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu bilgiye göre, 2025 yılı itibarıyla Bahadır Ünlü 43 yaşındadır.