Bakan Işıkhan’a hizmet brifingi

Bir dizi program ve toplantılara katılmak üzere Ordu’ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Ordu Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti. Bakan Işıkhan, Büyükşehir Belediyesi önünde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından karşılandı. Başkan Güler ile birlikte Belediye fuaye alanını gezen Bakan Işıkhan, Ordu Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde Belediye Şeref Defteri’ni imzaladı.

Şeref Defteri’nin imzalanmasının ardından Bakan Işıkhan’ı makamında ağırlayan Büyükşehir Belediyi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da hayata geçirilen yatırımlar hakkında kendisine bilgiler verdi.