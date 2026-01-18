Başkan Özlü, 2026’yı atılım yılı ilan etti

Geçtiğimiz sene hayata geçirilen projelerle 30-40 yıl sonrasını planlayan bir vizyon ortaya koyduklarını belirten Başkan Dr. Faruk Özlü, “İşin özü çalışmak. Düzce’miz için yılmadan, yorulmadan gece-gündüz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. 2026 yılı hayallerimizi gerçekleştireceğimiz bir atılım yılı olacak” diye konuştu.

Düzce Belediyesi olarak şehrin geleceğine yön verecek projelerini 2025 yılında artırarak sürdürdüklerini anlatan başkan Özlü, yıl boyunca altyapıdan üstyapıya, eğitimden sağlığa, spordan tarıma, kültürden sosyal hizmetlere kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalarla şehrin geleceğini şekillendiren önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

2025’in en stratejik projelerinin başında içme suyu yatırımlarının yer aldığını ifade eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü,” Temeli atılan ve 1,3 milyar TL’lik yatırımla inşası süren Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi, Düzce’nin 2055 yılına kadar içme suyu ihtiyacını güvence altına alacak. Bunun yanı sıra Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen 45 milyon Euro’luk içme suyu altyapı yenileme projesi kapsamında 1250 kilometrelik şehir şebekesinin modernizasyonu için tüm hazırlıklar tamamlandı. Kayıp-kaçak oranlarını minimize edecek projede 2026 yılında ilk kazmayı vurmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Yapı güvenliğini artıran önemli karar

Deprem gerçeğini hiçbir zaman göz ardı etmeyen Düzce Belediyesinin, 2025’te yapı güvenliğini artıran örnek bir karara da imza attığını ifade eden Özlü. Belediye Meclisi’nin Aralık ayı toplantısında, konutların taşıyıcı sistem performansını yükselten ve yapı dayanımını artıran yeni teknik hükümlerin oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi. Özlü, millet bahçesi ile aynı alanda yer alacak Anıt Eser Kültür Evi Projesi yatırımına da 2026 yılında başlanmasının planlandığını ifade etti.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında inşa edilen Beltaş Sanayi Sitesi’nin 2. ve 3. Etaplarının temellerinin de atıldığını hatırlatan Başkan Özlü, Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde, 63 dönüm arazi üzerinde her biri 110 metrekare kapalı alana sahip toplam 162 dükkânın yer aldığı sitenin 2026 yılında tamamlanmasının hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Şehrin geleceğine yön veren adımlar atıldı

Düzce Belediyesi’nin 30-40 yıl sonrasını planlayan bir vizyon ortaya koyduğunu belirten Başkan Dr. Faruk Özlü günü kurtarmak değil, geleceği kurmak anlayışı ile çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

“Düzce’miz için yılmadan, yorulmadan gece-gündüz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Şehrimize hizmet etme sorumluluğunu taşıyan bizler için 2025, sosyal belediyecilikten kültür ve eğitime, altyapıdan çevreye, gençlerimize ve ailelerimize sunduğumuz destek programlarından şehrimizin geleceğine yön veren yatırımlara kadar pek çok alanda önemli adımlar attığımız bir süreç oldu. 2026’da da Düzce’mizi daha güçlü, daha huzurlu ve daha müreffeh bir geleceğe taşımak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu doğrultuda; gençlerimizin eğitim yolculuğunu destekleyen girişimlerimizi, aile odaklı sosyal programlarımızı, şehrimizin estetiğini ve çevre standartlarını yükselten yatırımlarımızı geliştirerek daha da ileriye taşıyacağız. 2026 hayallerimizi gerçekleştireceğimiz bir atılım yılı olacak”