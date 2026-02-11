Başkan Rıza’dan Bartın’a estetik dokunuş

Bartın Belediyesi, kent estetiğini güçlendirmek amacıyla “Sokak İyileştirme Projesi’ni” hayata geçirdi. Çalışmaların başladığını açıklayan Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, projenin Bartın’ın şehir dokusuna değer katacağını ifade etti.

Bartın Belediyesi, kentin estetik görünümünü güçlendirecek ve şehir dokusunun kalitesini artıracak önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Hükümet Caddesi, Şadırvan Caddesi ve Kemerköprü Meydanı Sokak İyileştirme Projesi kapsamında çalışmalar başladığını açıklayan Belediye Başkanı Muhammet Rıza,” Bartın’a yakışan dokunuşları adım adım hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.

Kent merkezinin önemli noktalarını kapsayan proje ile sokakların daha düzenli, güvenli ve modern bir görünüme kavuşturuluyor. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilecek düzenlemelerle birlikte, kent estetiğine katkı sağlayacak bütüncül bir dönüşüm planlaması yapılacak.

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, projelerin planlama ve koordinasyon temelinde yürütüldüğünü söyledi. Başkan Yalçınkaya açıklamasında su ifadelere yer verdi:

“Planlama, koordinasyon ve ortak akılla yürüttüğümüz bu süreçte; sokaklarımızı daha düzenli, daha güvenli ve daha yaşanabilir hale getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Bartın’a yakışan dokunuşları adım adım hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yapılan çalışmaları yerinde değerlendirmek, sahadan gelen verileri ele almak ve yol haritamızı netleştirmek amacıyla proje ekibimizle bir araya geldik. Proje kapsamında altyapı düzenlemeleri, zemin kaplamaları, cephe ve çevre düzenlemeleri ile kent estetiğini güçlendirecek çeşitli uygulamaların etaplar halinde hayata geçirileceği proje hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bartın Belediyesi, olarak çalışmalar süresince vatandaşların günlük yaşamının en az düzeyde etkilenmesi için gerekli tedbirleri aldık. Sokak iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, söz konusu bölgelerin daha modern, düzenli ve kent kimliğine uygun bir görünüme kavuşmasını sağlamış olacağız. Bartın’ımız için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz”