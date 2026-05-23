Başkan Yazıcıoğlu, sıla da yaptıklarını gurbette anlattı

Tokat Belediye Başkanı M. Kemal Yazıcıoğlu, İstanbul’da Tokat Konfederasyonu (TOKKON) , Tokat Dernekler Federasyonu (TOKDEF) ve Tokatlılar Gönüllü Yardım Derneğini Başkan ve Yönetimlerini ziyaret etti. Başkan Yazıcıoğlu düzenlenen programlarda gurbetteki hemşerileri ile bir araya gelerek Tokat Belediye Başkanlığının iki yıllık döneminde hayata geçirdiği projelerini anlatarak hemşerileri ile istişarelerde bulundu. Başkan Yazıcıoğlu, İstanbul programı kapsamında MHP İstanbul Başkanı Volkan Yılmaz’ı da ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

İstanbul’da Tokat’ın yatırım, turizm ve sosyal projeler açısından geldiği nokta ve önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarla ilgili hemşerileri ile istişarelerde bulunduklarını anlatan Başkan Yazıcıoğlu, kentin her alanda gelişimini sürdüreceğini belirterek, şehrin potansiyelini her platformda anlatmaya, hemşerileriyle gönül bağını güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti. İstanbul temasların son derece verimli geçtiğini belirten Yazıcıoğlu şunları söyledi:

“İstanbul’daki ilk günümüzün akşamında Tokat Konfederasyonu (TOKKON) ev sahipliğinde İstanbul’da ikamet eden hemşerilerimizle bir araya gelerek üretken belediyecilik anlayışımızla Tokat’ta son iki yılda hayata geçirdiğimiz projeleri, yatırımları ve hedeflerini paylaştık. Kültürel değerlerimizin yaşatılması, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi adına son derece kıymetli bir buluşma gerçekleştirdik. Ayrıca Tokatlılar Gönüllü Yardım Derneği’nin (TOKGÖNÜL) düzenlediği gönül sofrasında da kıymetli hemşerilerimiz, iş insanlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Tokat Dernekler Federasyonu (TOKDEF) Başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek hemşeri dayanışmasının önemi ve geleceğe dair ortak projelerimiz üzerine bir istişare gerçekleştirdik. Tarih boyunca ‘Dar’un Nusret’ olarak anılan Tokat’ımızın yardımseverliğini İstanbul’da temsil edip yaşatan dernek yönetimlerimize ve tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum.”