BAT Gönüllüleri Mor Pati Barınağı’nı ziyaret etti
BAT Türkiye çalışanlarının istekleri doğrultusunda katıldığı BAT Gönüllüleri, Lüleburgaz’daki Mor Pati Hayvan Barınağı’nı ziyaret ederek barınakta yaşayan hayvanlara destek sağladı. Etkinlik kapsamında mama, battaniye, oyuncak ve ilaç gibi temel ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra köpeklerle oynayan gönüllüler gün boyu keyifli vakit geçirdi.
Ziyaret, BAT Türkiye’nin çalışanlarına sağladığı yıllık iki günlük sosyal sorumluluk izni kapsamında gerçekleştirilirken; program, çalışanların gönüllülük faaliyetlerine katılımını teşvik etmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla yürütülüyor.
