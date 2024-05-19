Batman'da "kötü kokuyor" diye şikayet edilen evden 20 ton çöp çıktı, görenler şok oldu
Batman'da vatandaşların "Kötü kokuyor" diye belediyeye şikayet ettiği evden çıkanlar şok etti. Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların şikayeti üzerine gittikleri evden 20 ton çöp buldu.
Batman'da Raman Mahallesi'inde bir evden gelen kötü kokular vatandaşları rahatsız oldu.
Mahalle sakinlerinin durumu belediyeye bildirmesi üzerine 1810. sokakta "çöp ev" olarak nitelendirilen adreste ekipler tarafından inceleme yapıldı.
Evin içinde ve avlusunda yığınlar halinde tonlarca çöp bulundu.
Belediye Zabıta İşleri Müdürlüğü, çöp evin temizlenmesi için harekete geçti. Belediye Zabıta İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekipleri, çöplerin tahliyesine başladı. Ekipler çöp evden 2 kamyonu dolduran 20 tonluk çöp çıkardı. Çöplerin tahliyesinden sonra Veterinerlik İşleri Müdürlüğü de evde ilaçlama ve dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.