Behçet Yalın Özkara kimdir, aslen nereli? Behçet Yalın Özkara Youtube hesabı… Sosyal medyada yayımladığı eleştirel paylaşımlarıyla tanınan Prof. Dr. Kara, yanlışlıkla hesabına 2 milyon TL’nin geçtiğini açıkladı. Kara’nın bu parayı iade ettiği belirtildi.

BEHÇET YALIN ÖZKARA KİMDİR, ASLEN NERELİ?

2008 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme bölümünde lisans, 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünde lisans, 2015 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı’nda doktora derecesi almıştır. Özkara, doktora sırası araştırmaları için Seul Hanyang Üniversitesi ve Doktora sonrası araştırmaları için ise sırasıyla Massachusetts Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi’nde misafir araştırmacı ve öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Özkara’nın çalışma alanlarını nöropazarlama ve tüketici davranışları oluşturmaktadır. Alana ilişkin Journal of Retailing and Consumer Services, Computers in Human Behavior, Current Psychology, New Ideas in Psychology gibi uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda akademik makale ve kitapları bulunmaktadır.

BEHÇET YALIN ÖZKARA YOUTUBE HESABI

Behçet Yalın Özkara, makine mühendisi bir baba ve eczacı bir annenin oğlu olarak 1983? yılında Adana’da doğdu. Özkara’nın üniversite sayfasında veya kamuya açık, güvenilir kaynaklarda medeni durumuna dair herhangi bir bilgi yok. Kendi paylaşımlarında “Güney Koreli eşim” ifadesi geçiyor. Eşinin kim olduğu ve çocuk sahibi olup olmadığı bilinmiyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İİBF İşletme Bölümü’nde öğretim üyesi olan bir pazarlama/örgütsel davranış akademisyenidir. Çalışmaları tüketici davranışları, nöropazarlama ve nicel araştırma yöntemleri odaklıdır. “AkademikLink” adıyla sosyal medyada ve YouTube’da popüler bilim–eğitim içerikleri üretmesiyle de tanınır.