Beypazarı gezilecek yerler? Beypazarı’nda gezilecek müzeler, tarihi ve ören yerleri tarifi yerli turistler tarafından merak ediliyor. Tatil günlerinde planlarına Beypazarı’nı da ekleyen tatilciler tarihi atmosfer soluyabilmek ve doğal güzelliklerle dinlenebilmek için rota belirliyor. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap’ın açıklamasına göre ilçe son 10 ayda 500 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

BEYPAZARI GEZİLECEK YERLER?

Tarihi Osmanlı evleriyle ünlü Beypazarı Evleri, ilçenin simgesi konumunda bulunuyor. Restore edilmiş bu taş ve ahşap yapılar, ziyaretçilerine nostaljik bir atmosfer sunuyor. İlçenin kalbinde yer alan Tarihi Çarşı, el işçiliği bakır ürünleri, yöresel hediyelik eşyalar ve ünlü Beypazarı kurusu ile dikkat çekiyor.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan İnözü Vadisi, yürüyüş yapmak, fotoğraf çekmek ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için ideal bir rota. İlçedeki Yaşayan Müze, ziyaretçilerine geleneksel el sanatlarını deneyimleme fırsatı sunarken, Sultan Alaaddin Camii tarihi mimarisiyle geçmişe ışık tutuyor.

Beypazarı’nı ziyaret edenler hem tarihle hem doğayla iç içe keyifli bir gezi deneyimi yaşarken yöresel lezzetlerle de unutulmaz bir gün geçiriyor.

BEYPAZARI’NDA GEZİLECEK MÜZELER, TARİHİ VE ÖREN YERLERİ TARİFİ

Ankara'nın batısında yer alan ve tarihi dokusunu korumayı başaran Beypazarı, ziyaretçilerini adeta bir açık hava müzesinde ağırlıyor. Özellikle Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan ilçe, asırlık konakları, özel müzeleri ve kadim ören yerleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Beypazarı'nın kalbi, Beypazarı Tarihi Evleri'nden oluşan labirent gibi sokaklarda atıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan bu evler, cumbalı mimarileri ve "guşgana" adı verilen kiler bölümleriyle bölgenin geleneksel yaşam biçimini gözler önüne seriyor. Bu tarihi dokunun merkezinde ise restore edilen eski bir okul binasında hizmet veren Beypazarı Kent Tarihi Müzesi bulunuyor. Müze, ilçenin ilk çağlardan günümüze uzanan tarihini maketler, kalıntılar ve dönem eserleriyle detaylıca anlatarak önemli bir kültürel arşiv görevi üstleniyor.

Özel müzecilik alanında ise Beypazarı, Türkiye'de bir ilke imza atarak açılan Türk Hamam Müzesi ile öne çıkıyor. 16. yüzyıl yapımı Rüstem Paşa Hamamı'nda kurulan bu müze, hamam kültürünün inceliklerini sergiliyor. Bunun yanı sıra, Yaşayan Müze adı verilen Abbaszade Konağı ise ziyaretçilere ebru sanatı ve geleneksel el sanatları gibi kültürel öğeleri uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı sunarak interaktif bir deneyim yaşatıyor. İlçe merkezinde yer alan Tarih ve Kültür Evi ile kısa süre önce açılan Süreyya Özkan Gaz Lambası Müzesi de bölgenin etnografik zenginliğini tamamlayan önemli duraklar arasında yer alıyor.

Tarihi çarşıların ve konakların yanı sıra, Beypazarı'nın çevresi de doğal ve tarihi güzellikler barındırıyor. Selçuklu mimarisinin önemli örneği olan Sultan Alaaddin Camii ve üzerini kaplayan kurşunlarla ünlü Kurşunlu Camii Müslüman ziyaretçi de çekiyor. Ayrıca, Horasan'dan geldiği rivayet edilen yedi ermişin mezarının bulunduğu Yediler Türbesi ve manzarasıyla ünlü Hıdırlık Tepesi de önemli ören yerleridir. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için ise Beypazarı'nın doğal güzelliklerinden biri olan İnözü Vadisi, doğa yürüyüşleri ve keşif için ideal bir rota sunuyor.