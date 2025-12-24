Bilim insanları açıkladı: Duyularımız sandığımızdan fazla!

Bilim insanları, geleneksel olarak kabul edilen beş duyunun ötesinde 22 ile 33 arasında farklı duyu sistemi olabileceğini belirtti.

Yeni yapılan nörobilim ve psikoloji araştırmaları, görme, işitme, koku alma, tat alma ve dokunmanın, algısal deneyimin yalnızca bir kısmını oluşturduğunu gösteriyor.

“Kaslardan kokulara: Fark etmeden kullandığımız duyular

The Conversation’da yayımlanan analizde, insanların günün büyük bölümünü ekran başında geçirmesi nedeniyle duyularının büyük bölümünü fark etmeden kullandığına dikkat çekildi. Oysa kaslardaki gerginlikten ekmeğin yumuşaklığına, diş macununun ağızda bıraktığı histen kahve kokusuna kadar çok sayıda duyusal bilgi sürekli olarak beyne iletiliyor.

Güncel çalışmalar, algının çok duyulu bir yapıya sahip olduğunu ve duyuların birbirinden bağımsız işlemediğini ortaya koyuyor.

Araştırmalara göre, bir şeyi görme biçimimiz hissettiklerimizden, duyduklarımız ise gördüklerimizden etkileniyor.

Nefes'ten Merve Arkan'ın haberine göre, Oxford Üniversitesi’ndeki Crossmodal Laboratuvarı’ndan Prof. Charles Spence, sinirbilimcilerin insanlarda 22 ila 33 arasında farklı duyu olabileceğini düşündüğünü söylüyor. Bunlar arasında:

- Propriyosepsiyon: Uzuvlarımızın konumunu görmeden algılamamızı sağlar.

- Denge duyusu: İç kulaktaki vestibüler sistem, görme ve propriyosepsiyonla birlikte çalışır.

- İnterosepsiyon: Kalp atışındaki artış ya da açlık gibi bedensel değişimleri fark etmemizi sağlar.

- Eylem ve sahiplik duygusu: Kendi hareketlerimizin bize ait olduğu hissi.

Analizlerde, dokunma gibi “tek bir duyu” olarak kabul edilen algıların bile aslında birden fazla duyu sisteminden oluştuğu vurgulanıyor. Dokunma ağrı, sıcaklık, kaşıntı ve basınç hissini kapsıyor. Tat alma ise tat, koku ve dokunmanın birleşimiyle ortaya çıkıyor.