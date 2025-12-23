Bilim insanları açıkladı: Kedinizle bağ kurmanın şaşırtıcı derecede basit bir yolu var

Kediler genellikle mesafeli canlılar olarak bilinse de, bilim insanlarına göre onlarla iletişim kurmak sanılandan daha kolay.

Uzmanlar, kedilerle bağ kurmanın etkili yollarından birinin yavaşça göz kırpmak olduğunu açıkladı.

Yeni yapılan bir araştırmada, insan-kedi etkileşimleri incelendi ve kedilerin, insanların gözlerini kısarak yavaşça kırpmasına daha olumlu tepki verdiği tespit edildi. İnsanların diş göstererek gülümsemesinin aksine, bu hareket kediler için bir tür “gülümseme” anlamına geliyor.

Nefes'ten Merve Arkan'ın haberine göre, Sussex Üniversitesi’nden psikolog Karen McComb, çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, “Hem hayvan davranışları üzerine çalışan biri hem de bir kedi sahibi olarak, kedilerle insanlar arasında böyle bir iletişim biçimi olduğunu göstermek çok heyecan verici” dedi. McComb, birçok kedi sahibinin bunu sezgisel olarak bildiğini ancak ilk kez bilimsel kanıtlarla desteklendiğini belirtti.

Uzmanlara göre kediler, uzun süreli göz temasını tehdit olarak algılayabiliyor. Yavaş göz kırpma ise karşı tarafa zararsız ve dostane niyetleri ifade ediyor.

Karen McComb, “Bu yöntemi evde kendi kedinizle ya da sokakta karşılaştığınız kedilerle deneyebilirsiniz. Gözlerinizi hafifçe kısın, ardından birkaç saniye kapatın. Çoğu zaman kedinin de aynı şekilde karşılık verdiğini göreceksiniz” diyerek kedi sahiplerine tavsiyede bulundu.

Kedilerin sanılandan daha gelişmiş sosyal zekası var

Son yıllardaki araştırmalar, kedilerin sahiplerinin ruh haline duyarlı olduğunu, isimlerini tanıyabildiğini ve insanlarla düşündüğümüzden çok daha derin bağlar kurabildiğini ortaya koyuyor.

Sussex Üniversitesi’nden psikolog Tasmin Humphrey ise bu tür çalışmaların kedi sağlığı açısından da önemli olduğunu vurgulayarak, “İnsanlar ve kediler arasındaki olumlu etkileşimleri anlamak, kedilerin duygusal sağlığını iyileştirebilir. Bu bulgular veteriner klinikleri ve hayvan barınaklarında bile kullanılabilir” dedi.