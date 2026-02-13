Bilim insanları denedi: Beyne verilen akım insanı daha cömert yapıyor mu?

Araştırma kapsamında 44 gönüllüden, kendileri ile anonim bir ortak arasında belirli bir miktar parayı nasıl paylaştıracaklarına karar vermeleri istendi.

Deney sırasında beynin ön ve arka kısımlarında yer alan frontal ve paryetal bölgelere elektrik akımı uygulandı. Bu iki bölge aynı anda uyarıldığında, katılımcıların daha fazla para paylaştığı gözlemlendi.

Deneyi yürüten isimlerden Profesör Christian Ruff, etkilerin çok büyük olmasa da tutarlı olduğunu ve istatistiksel olarak bireylerin paylaşma isteğinde bir artış gördüklerini belirtti.

Bencilliğin sonu mu gelecek?

Araştırmacılar, elde edilen bulguların temel insan davranışlarının arkasındaki mekanizmaları aydınlatmanın yanı sıra bazı beyin bozukluklarının tedavisinde de yararlı olabileceğini öngörüyor. Profesör Ruff, başkalarının bakış açısını dikkate alamayan ve sürekli bencilce davranan sosyal davranış bozukluklarına sahip kişilerde bu yöntemin kullanılabileceğini ifade etti.

Deneyde gözlemlenen etkiler kısa süreli olsa da uzmanlar, uzun vadeli bir değişim için uygulamanın tekrarlanması gerektiğini vurguluyor. Ruff, bu durumu spora gitmeye benzeterek, tek bir antrenmanın vücudu değiştirmeyeceğini ancak düzenli tekrarın kalıcı sonuçlar doğuracağını belirtti.

Bu çalışma, katılımcıların para paylaşma oyunu sırasında beyin aktivitelerinin izlendiği önceki bir araştırmaya dayanıyor. Önceki çalışmada, daha fazla para paylaşıldığında beynin karar verme ve empati bölgelerinin aynı frekansta "iletişim kurduğu" tespit edilmişti. Yeni deneyle birlikte, dışarıdan müdahale ile bu bölgeler arasındaki iletişimin tetiklenebileceği ve insanların daha özverili kararlara yönlendirilebileceği kanıtlanmış oldu.

Araştırma ekibinden Dr. Jie Hu, çalışmanın en yeni yanının neden-sonuç ilişkisini ortaya koyması olduğunu söyledi. Hu, hedeflenmiş ve cerrahi müdahale gerektirmeyen bir stimülasyonla belirli bir beyin ağındaki iletişimin değiştirilmesinin, insanların kendi çıkarları ile başkalarının çıkarları arasındaki dengeyi nasıl kurduklarını doğrudan etkilediğini vurguladı.