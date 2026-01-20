Bilim insanları okyanuslarda ekosistem değişikliği uyarısı yaptı

ABD'de Güney Florida Üniversitesi'nden araştırmacılara göre son 20 yılda Atlas Okyanusu ve Batı Pasifik'te deniz yosunu patlamaları yılda ortalama yüzde 13.4 oranında arttı. En büyük sıçramanın 2008'den sonra yaşandığı saptandı.

Nature Communications dergisinde yayınlanan araştırmada bu değişimin suyu karartarak okyanus ekosistemini değiştirebileceği ve iklim krizini daha da hızlandırabileceği belirtildi.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, çalışmanın yazarları, küresel ölçekte yosun fakiri okyanuslardan yosun zengini okyanuslara doğru düzen değişikliği yaşandığını ifade etti.

Uydu verileri yosun alanlarındaki hızlı büyümeyi ortaya koydu

Bilim insanları araştırma için 2003-2022 yılları arasında çekilen 1.2 milyon uydu görüntüsünü yapay zeka yardımıyla taradı.

Sonuç olarak yosun alanlarının yılda ortalama yüzde 13.4 büyüdüğü tespit edildi. Araştırmacılar artışların büyük bölümünün 2010'dan sonra, okyanusların hızla ısınmaya başladığı döneme denk geldiğini belirtti.

2008, 2011 ve 2012 yıllarında farklı okyanuslarda üç tür yosun açısından "kırılma noktaları" tespit edildi.

Büyük Atlantik Sargassum Kuşağı uzaydan görülebiliyor

En çarpıcı örneğin uzaydan bile görülebilen Büyük Atlantik Sargassum Kuşağı olduğu belirtiliyor. Bu dev yosun hattı, Meksika Körfezi'nden Kongo Nehri'nin ağzına kadar uzanıyor.

Yeni Zelanda açıklarındaki Chatham Adaları çevresinde oluşan yosun halkası da bu ay NASA tarafından görüntülendi.