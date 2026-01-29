Bilim insanları, yaşam ihtimali taşıyan yeni bir gezegen keşfini açıkladı

Bilim insanları yaklaşık Dünya büyüklüğünde ve potansiyel olarak yaşanabilir yeni bir gezegen keşfetti.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre araştırmacılar, Dünya büyüklüğünde ve Mars'a benzer koşullara sahip potansiyel olarak yaşanabilir gezegene "HD 137010 b" adını verdi.

HD 137010 b yaklaşık 146 ışık yılı uzakta bulunuyor

Fakat bilim insanları gezegenin sıcaklığının eksi 70 santigrat derece olma ihtimali bulunduğunu söylerken HD 137010 b'nin yaklaşık 146 ışık yılı uzakta bulunduğunu vurguladı.

Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde dönen gezegenin Dünya'dan yüzde 6 daha büyük olduğu da tahmin ediliyor.

Avustralya, Birleşik Krallık, ABD ve Danimarka'dan araştırmacıların dahil olduğu araştırmada bilim insanları 2017'de NASA'nın Kepler uzay teleskobundan elde edilen verilerle HD 137010 b'nin bulunduğu kaydedildi.

Avustralya'daki Southern Queensland Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Dr. Chelsea Huang, gezegenin Dünya'nınkine benzer, yaklaşık 355 günlük bir yörüngeye sahip olduğunu söyledi.

Bilim insanları gezegende yaşam ihtimalinin yüzde 50 seviyesinde olduğunu söylerken Huang, "Güneş benzeri bir yıldızın etrafında dönen en yaşanılabilir gezegen dört kat uzakta ve 20 kat daha sönük" ifadesini kullandı.