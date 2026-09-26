Bir bakteriden 80 bin kişilik dev satış ağına: Yakult’un sıra dışı hikâyesi

Yakult, Japonya’da 1935’te piyasaya çıkan, bugün 40 ülke ve bölgede satılan küçük şişeli fermente süt içeceği markası. Ürünün temelinde, Minoru Shirota’nın 1930’da geliştirdiği ve bugün Lacticaseibacillus paracasei strain Shirota adı verilen bir laktik asit bakterisi bulunuyor. Yakult, bugün dünya genelinde her gün yaklaşık 38 milyon şişe süt bazlı ürün satıyor.

Bir bakteriden dünya markasına

Hikâyeyi ilginç hale getiren ise yalnızca bu bakterinin keşfi değil pazarlaması. Shirota, geliştirdiği ürünün mümkün olduğunca geniş bir kesime ulaşmasını istiyordu. Yakult bugün bu yaklaşımı “Shirota-ism” başlığı altında; koruyucu sağlık anlayışı, sağlıklı bağırsak ve herkesin karşılayabileceği fiyat düşüncesiyle açıklıyor.

Ürünü anlatan kapı kapı satış modeli

Ancak ürünü geliştirmek kadar onu tüketiciye anlatmak da önemliydi. Yakult’un tarihçesine göre şirket 1963 yılında Japonya’da bugün “Yakult Lady” olarak bilinen evden eve teslim sistemini başlattı. Bu sistemde satış yapan kadınlar yalnızca ürünü teslim etmiyor, müşterileri ziyaret ederek Yakult ve sağlık konusunda bilgi de veriyor.

Yakult’un kendi açıklamasında bunun önemli bir nedeni açıkça belirtiliyor: Şirket, probiyotik ürünlerin faydalarının tüketiciye bireysel olarak anlatılması gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle kapıdan kapıya satış modelini kullanıyor. Dolayısıyla Yakult Lady sistemini yalnızca düşük fiyatın doğurduğu bir sonuç olarak anlatmak doğru değil. Fiyat politikasının arkasındaki geniş kitlelere ulaşma hedefi ile doğrudan satış sistemi aynı iş modelinin içinde zamanla birlikte gelişmiş görünüyor.

Satış, dağıtım ve bilgilendirme aynı noktada

Burada ortaya çıkan model, klasik perakendeden biraz farklı. Market rafında duran bir ürünün müşterinin dikkatini çekmesini beklemek yerine, şirket çalışanı doğrudan müşterinin karşısına gidiyor. Ürünü anlatıyor, siparişi alıyor ve teslim ediyor. Böylece satış, dağıtım ve ürün hakkında bilgilendirme aynı temas noktasında birleşiyor.

80 bin kişilik Yakult Lady ağı

Bugün bu sistemin ölçeği oldukça büyük. Yakult’un güncel verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 80 bin Yakult Lady bulunuyor ve bunlar 14 ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. Yakult’un satıldığı coğrafya ise 40 ülke ve bölgeye ulaşmış durumda.

Bu ağın ağırlık merkezi de dikkat çekici. Yakult’un verilerine göre Japonya’da yaklaşık 32 bin 400 Yakult Lady bulunurken, Japonya dışındaki Asya ve Okyanusya ülkelerinde bu sayı 35 bin 800’ü aşıyor. Şirket bu bölgesel toplamı Güneydoğu Asya’dan ayrı açıklamıyor; Çin, Güney Kore, Hindistan ve Avustralya gibi pazarlar da aynı grubun içinde yer alıyor. Buna rağmen rakam, Yakult’un ürününü tüketiciye ulaştırma modelinde kadınlardan oluşan doğrudan satış ağının Asya’daki ağırlığını gösteriyor.

Doğrudan satış ve perakende birlikte ilerliyor

Üstelik bu ağ, Yakult’un toplam satışının tamamını oluşturmuyor. Şirketin 2025 Entegre Raporu’na göre Japonya’da süt ürünlerinin hacim bazında yüzde 49,3’ü Yakult Lady’lerin evden teslimat sistemi üzerinden, yüzde 50,7’si ise mağazalar ve otomatlar aracılığıyla satılıyor. Yani şirket, doğrudan satış ile klasik perakendeyi birbirinin alternatifi olarak değil, birlikte kullanılan iki kanal olarak yürütüyor.

Bu nokta önemli. Çünkü Yakult Lady modeli yalnızca geçmişten kalmış bir satış yöntemi olsaydı, bugün bu kadar büyük bir ağın içinde yaşamaya devam etmesi kolay açıklanamazdı. Şirket hâlâ evden teslimat kanalında yeni müşteri kazanmak, mevcut müşterilerin tüketimini sürdürmek ve ürünlerin değerini anlatmak için Yakult Lady’lerden yararlanıyor. Aynı zamanda marketler ve diğer perakende kanalları için de ayrı satış ve tanıtım çalışmaları yürütüyor.

Kadın istihdamının da parçası

Modelin kadın istihdamı açısından da ayrı bir boyutu var. Yakult, evden teslimat işinin çok sayıda kadın çalışan tarafından desteklendiğini belirtiyor ve kadınların çalışma hayatındaki konumunu insan kaynakları stratejisinin önemli başlıklarından biri olarak tanımlıyor.

Küçük şişeden büyük satış sistemine

Yakult’un hikâyesinde dikkat çekici olan, bir ürünün kendisinden çok etrafında kurulan sistem. 1930’da bir bakterinin geliştirilmesiyle başlayan süreç, 1935’te ürünün piyasaya çıkmasıyla ticari bir işe dönüştü. 1963’te başlayan Yakult Lady sistemi ise ürünün müşteriye nasıl ulaştırılacağı sorusuna verilen yanıtlardan biri oldu.

Bugün yaklaşık 80 bin kişinin oluşturduğu bu ağ, Yakult’un yalnızca bir içecek satmadığını; ürün, anlatım, dağıtım ve müşteri ilişkisini aynı model içinde bir araya getirdiğini gösteriyor. Başlangıçta küçük bir şişenin içine konan fikir, yıllar içinde dünyanın farklı ülkelerine yayılan büyük bir satış sistemine dönüşmüş durumda.