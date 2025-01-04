Bir biraya 100 bin dolar ödedi: Gazetecinin pahalı deneyimi!

Avustralya’dan İngiltere’ye giden Sydneyli bir kriket gazetecinin Manchester’da akşam yemeği sonrası barda içtiği 5,5 sterlinlik biraya yanlışlıkla 55.000 sterlin (100 bin dolar) ödemesi sosyal medyada yeniden gündem oldu.

2019'da yaşanan olay sosyal medyada yeniden gündem olunca, gazeteci Peter Lalor, The Guardian'a “Deneyim: Bir bira için 55.000 £ ödedim” başlıklı bir yazı yazdı.

Lalor, Eylül 2019’da kriket maçlarını takip etmek için İngiltere'ye gitmişti. Gazeteci, İngiliz biralarını sevdiğini belirterek barmenden bir öneri istedi ve Alman birası siparişi verdi. Hesabı öderken, kartını ödeme cihazına dokundurarak ödemeyi yaptı, ancak cihaz ödeme almadığı için şifresini girerek işlemi tekrarladı.

Gözlüğü yanında olmadığı için ödediği miktarın farkında olmayan Lalor, hemen sonra siparişin fişini veren kadın garsonun ''Aman tanrım'' diye bağırdığı duyuldu. Çünkü fişte, biranın fiyatı tam 55 bin pound (yaklaşık 100 bin dolar) olarak görünüyordu.

Hesaptan çekildi

Gazeteci, “Bu hatayı düzelteceksiniz, değil mi?” diye sorduğunda bar yöneticisi, bunun bir sistem hatası olduğunu ve düzeleceğini söyledi. Ancak ertesi sabah eşi tarafından arandığında durumun ciddiyeti daha da arttı. Eşi, banka hesaplarından yüklü miktarda ücret çekildiğini söyledi.

Gazeteci kendi gazetesinde haber yapmak için pek ilgi görmeyince hikayesini X'te (eski adıyla Twitter) paylaştı. Paylaşım kısa sürede viral oldu ve İngiltere ile Avustralya’daki ünlü medya kuruluşları kendisiyle iletişime geçti, hikâye BBC, CNN dahil birçok platformda yer aldı.

Gazeteci, bu kadar büyük bir tutarı nasıl ödediği konusundaki 'eleştirilere' de “Bu paranın ipotekli evine bağlı bir kredili mevduat hesabından çekildiği” açıklamasını yaptı. “Evlenirken aldığımız eve gidecek paranın büyük kısmını o bira için ödedim” diyerek durumu esprili bir dille anlattı.

'Hikâye peşimi bırakmıyor'

Olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu hikâye hala gazeteciyi takip ediyor. Gittiği her yerde fiyatlardan bahsettiği anda birileri mutlaka “En azından bu, 100 bin dolarlık bir bira değil” diye takılıyor.

Gazeteci daha sonra aynı bara dönüp bir podcast kaydetti ve aynı birayı yeniden sipariş etti. Ancak bu kez her şeyin düzgün işlediğinden emin oldu.

Son olarak, bu olayın hayatında ne kadar etkili olduğunu anlatırken, “Hayatta sizi farklı kılan bir şey olsun istersiniz. Kitaplar yazdım, çocuklar yetiştirdim, nazik olmaya çalıştım ama mezar taşımda ‘Bir bira için 100 bin dolar ödedi’ yazacak. En önemli başarım bu” dedi.