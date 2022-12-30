Bir Dilek Tut Derneği'nden çocuklara destek

Make-A-Wish, hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik desteklerde bulunan uluslararası bir oluşum olarak faaliyet yürütüyor. Kuruculuğunu Carole Hakko’nun üstlendiği Make-A-Wish Türkiye de (Bir Dilek Tut Derneği) 2000 yılından bu yana Türkiye’de çeşitli etkinliklerde bulunuyor.

Kurum, yılbaşına özel hazırladığı “Wish Upon A Star” tişört koleksiyonunu ilk kez bu yıl için harekete geçirdi. Toplamda 12 tasarımcının yorumladığı “Wish Upon A Star” koleksiyonu kamuoyunun beğenisine sunuldu.

Make a Wish Türkiye Derneği CEO’su Miriam Dinç, “Projemiz kendisi de Türkiye’nin en önemli tasarımcılarından biri olan Yönetim Kurulu Üyemiz Mehtap Elaidi önderliğinde gerçekleşti.

Bir seçimden ziyade aynı duyarlılığı taşıyan kişilerin ortak bir değer etrafında buluşması diyebiliriz. Projeye misyonumuzun gücüne inanarak bizimle el ele veren tasarımcılarla yıldızımızı yorumlayarak başladık” dedi.

İyilik alışverişine davet

Ünlü tasarımcılar Özgür Masur, Simay Bülbül, Eda Güngör ve Nihan Peker ile Vakko imzalı tişörtlerden oluşan koleksiyon “Wish Upon A Star” ismini taşıyor.

Make-A-Wish® Türkiye’nin (Bir Dilek Tut Derneği) CEO’su Miriam Dinç “Wish Upon A Star” isimli koleksiyon ile ilgili olarak şunları söyledi: “Her özel günde olduğu gibi yılbaşında da sevdiklerimizi mutlu etmenin pek çok yolu var. Dernek olarak yepyeni umutlarla gireceğimiz yeni yılda herkesi #iyilikalişverişi için koleksiyonumuzu incelemeye davet ediyoruz.

Bu özel tişörtlerin satışından elde edeceğimiz gelir ise Make-A-Wish Türkiye tarafından hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden 3-18 yaş arası çocukların hayallerini gerçekleştirebilmesi için kullanılacak” diye konuştu.