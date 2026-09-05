Bir dönem 'köpek meyvesi' deniyordu! Ünlü yıldız söyledi, fiyatı bir anda ikiye katlandı

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Hindistan'da avokadoya yönelik talep hızla artarken, yerli üretim tüketimi karşılamakta zorlanıyor. Ülkenin yılda yaklaşık 15 bin ton avokado ithal ettiği, buna karşılık yerli üretimin 8-9 bin ton seviyesinde kaldığı belirtiliyor.

Bir zamanlar kimse yüzüne bakmıyordu

Hindistan'da avokadonun hikâyesi bundan yalnızca 15 yıl önce oldukça farklıydı.

Yerel yetkililere göre o dönemde ülkede avokadonun neredeyse hiç pazarı bulunmuyordu. Ağaçlarda olgunlaşan meyveler yere düşüyor, tüketilmediği için köpekler tarafından yeniyordu.

Bu nedenle avokado, Hindistan'ın bazı bölgelerinde bir dönem "köpek meyvesi" olarak anılıyordu.

Ancak bu durum kısa süre içinde değişmeye başladı.

Ünlü oyuncunun sözleri piyasayı hareketlendirdi

Avokadonun Hindistan'daki yükselişinde en önemli dönüm noktalarından biri yaklaşık 2011 yılında yaşandı.

Wayanad bölgesinde faaliyet gösteren Cottanad Plantations'ın yöneticisi Sunil Bopaiah'a göre, Bollywood yıldızı Shilpa Shetty'nin cilt bakımı için avokado kullandığını açıklaması, meyveye yönelik ilgiyi bir anda artırdı.

Bopaiah, bu açıklamanın ardından avokadonun fiyatının kısa sürede iki katına çıktığını ve yükselişin devam ettiğini belirtti.

Kahveye gölge olsun diye diktiler, yeni gelir kapısı oldu

Cottanad Plantations da artan ilgiyi fark eden işletmelerden biri oldu.

Şirket, başlangıçta avokadoyu ticari bir ürün olarak görmüyordu. Ağaçlar, kahve plantasyonlarına gölge sağlamak amacıyla dikilmişti.

Ancak zaman içinde avokadonun ciddi bir gelir kaynağı olabileceği anlaşılınca üretim alanları genişletildi.

Şirket bugün yaklaşık 40 dönümlük alanda avokado yetiştiriyor. Geçen yıl 10-15 ton arasında ürün elde eden işletme, önümüzdeki 3-4 yıl içinde üretimini 40-50 tona çıkarmayı hedefliyor.

Üretimde yeni yöntemlere geçildi

Avokado üretiminin genişlemesiyle birlikte yetiştirme tekniklerinde de değişikliğe gidildi.

Bopaiah, Güney Afrikalı uzmanlardan alınan bilgiler doğrultusunda üretim yöntemlerini değiştirdiklerini belirterek, yükseltilmiş yataklar, daha geniş dikim aralıkları ve farklı dikim tekniklerinin kullanılmaya başlandığını söyledi.

Bunun temel nedenlerinden biri ise avokadonun köklerinin hastalıklara karşı oldukça hassas olması.

Asıl dikkat çeken rakam: Talep üretimin neredeyse iki katı

Hindistan'ın avokado pazarındaki en büyük sorun ise arz açığı.

Sektörün gelişimine katkı sağlayan Manilal Palliyath'a göre ülke her yıl yaklaşık 15 bin ton avokado ithal ediyor. Buna karşılık Hindistan'daki toplam üretim yalnızca 8-9 bin ton civarında.

Bu tablo, yerli üreticiler için büyük bir fırsata işaret ediyor.

Özellikle iklim değişikliğinin geleneksel tarım ürünlerini zorlaması, çiftçileri alternatif ürünlere yöneltiyor.

Palliyath, kahve ve karabiber üretiminin değişen iklim koşullarından zarar gördüğünü belirterek, çiftçilerin ürün çeşitlendirmesine gitmesinin giderek daha önemli hale geldiğini ifade etti.

Restoranların menüsünde de avokado rüzgarı

Avokado çılgınlığı yalnızca tüketicilerle sınırlı değil. Restoran sektörü de artan talebe ayak uydurmaya çalışıyor.

Mumbai'de aralarında Veronica's ve The Bombay Canteen'in de bulunduğu restoranların sahibi Hunger Inc. Hospitality'nin üst düzey şefi Hussain Shahzad, Hindistan'da yetiştirilen avokadoların kalitesinin giderek yükseldiğini belirtti.

Ancak yerli ürünlerde kalite ve bulunabilirliğin bölgeye ve mevsime göre değişebildiğine dikkat çekti.

Şahzad, bu nedenle restoranların şimdilik lezzet, doku, boyut ve olgunlaşma açısından daha istikrarlı olan ithal avokadolara yöneldiğini söyledi.

Buna rağmen restoran sektörünün hedefi belli: Daha fazla yerli avokado kullanmak.

Hindistan'da bir zamanlar köpeklerin yediği ve neredeyse hiç değer görmeyen avokado, bugün hem çiftçiler hem restoranlar hem de tüketiciler için hızla büyüyen bir pazarın merkezine yerleşmiş durumda.