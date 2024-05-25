Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Fatma Karanfil entübe edildi

Daha önce göğüs kanserine yakalanıp atlatan oyuncu Fatma Karanfil'in yeniden kanser tedavisi gördüğü ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre kansere yakalanan Karanfil’in rahatsızlığına teşhis konulduğunda çoklu metastasın başladığı iddia edildi. 4. evre kanser olan Karanfil, tedavi gördüğü Florya’daki hastanede yoğun bakımda entübe edildi.

Geçmişte göğüs kanseri atlatmıştı

Daha önce göğüs kanserine yakalanan Fatma Karanfil, hastalığı yenmiş ve 2001 yılında işine geri dönmüştü. 2008 yılında Kanal D’de ekranlara gelen Aşk-ı Memnu’da uzun süre rol almıştı.

Fatma Karanfil kimdir?

Fatma Karanfil, 3 Şubat 1952’de Eskişehir’de dünyaya geldi. Language and Culture Center’da eğitim alan sanatçı 1968’de Ses dergisi yarışmasında üçüncülük elde etti ve sinema hayatına giriş yaptı.

1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan Karanfil, 1976-1980 yılları arasında Londra’da tekstil eğitimi aldı. 1984’te ikinci kez dünya evine girdi.

Bugüne kadar birçok film, dizi ve tiyatroda rol alan sanatçı, 1968 Ses Dergisi’nde Üçüncülük Ödülü, 1968’de İzmir Gazeteciler Cemiyetinde Yılın Sanatçısı Ödülü’ne layık görüldü. Ayrıca 1972’de 9. Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.