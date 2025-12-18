Bitki bazlı plastikte devrim: Hem güçlü hem biyolojik olarak çözünebiliyor

Malzeme bilimi dünyasında mikroplastik kirliliğine karşı umut veren yeni bir gelişme yaşandı.

Japonya'daki RIKEN Madde Bilimi Merkezi'nde görevli bilim insanları, hem dayanıklı hem esnek hem de biyolojik olarak parçalanabilen yeni bir plastik türü geliştirdi.

Yeni geliştirilen malzemenin, dünyanın en bol bulunan organik bileşiği olan bitkisel selülozdan üretildiği açıklandı. Bilim insanları hem sağlam kalabilen hem de çevrede kolayca parçalanabilen bir yapı elde edebilmek için uzun süreli deneyler yürüttü.

Journal of the American Chemical Society dergisinde yayınlanan araştırmaya göre bu bitki bazlı plastik, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) onaylı içeriklerinden oluşuyor. Hammaddeleri arasında biyolojik olarak çözünebilen odun hamuru da bulunuyor.

Kolin klorür, çevre dostu plastiğin temel maddesi

Yeni plastiğin geliştirilmesinde kritik rol oynayan bileşenin ise günlük hayatta da tüketilen bir gıda katkısı olan tuz olduğu bildirildi. Daha spesifik olarak kolin klorür.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, araştırmacılar bu maddenin eklenmesiyle plastiğin esnekliğini hassas biçimde ayarlamayı başardıklarını belirtiyor.

Buna göre yeni malzeme cam kadar sert olabildiği gibi, kırılmadan orijinal uzunluğunun yüzde 130'una kadar esneyebiliyor. Ayrıca kalınlığı 0.07 milimetreye kadar düşürülebiliyor.

Bu ayarlamaların plastiğin hem dayanıklılığını artırmak hem de suda daha kolay parçalanmasını sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Mikroplastikler kalp ve beyin sağlığını tehdit ediyor

Mikroplastikler daha büyük plastiklerin zamanla parçalanmasıyla ortaya çıkıyor ve gıdalardan temizlik ürünlerine kadar günlük yaşamın hemen her alanına yayılmış durumda.

Uzmanlar, bu parçacıkların kalp krizi, felç ve çeşitli sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor.