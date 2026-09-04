BM duyurdu: 2027'de dünya kavrulacak, şehirleri seller vuracak!

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Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), El Niño hava olayının etkisini artırdığını ve önümüzdeki aylarda "çok güçlü" seviyeye ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

WMO'nun 3 Eylül tarihli değerlendirmesine göre, El Niño'nun Şubat 2027'ye kadar devam etme ihtimali neredeyse yüzde 100. Kurum, tropikal Pasifik'teki olağanüstü sıcak deniz suyu koşullarının olayın daha da güçlenmesini desteklediğini bildirdi.

El Niño, Orta ve Doğu ekvatoral Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkıyor. Atmosferdeki rüzgar, basınç ve yağış düzenlerini etkileyen olay, dünyanın farklı bölgelerinde birbirinden farklı hava koşullarının ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

"Son bin yılın en güçlü El Niño'su" uyarısı

BM'nin yeni uyarısı, mevcut El Niño'nun olağanüstü boyutlara ulaşabileceğine ilişkin daha önce yapılan bilimsel değerlendirmelerin ardından geldi.

TRT Haber'in aktardığı değerlendirmede, güçlenen El Niño'nun son bin yıl içinde görülen en güçlü olaylardan biri olabileceği ve küresel ısınmayla birleşerek 2027'de sıcaklık rekorlarının kırılabileceği belirtildi.

Bilim insanları, Pasifik Okyanusu'ndan atmosfere aktarılacak büyük miktardaki ısının, insan kaynaklı küresel ısınmanın etkileriyle birleşmesinin küresel ortalama sıcaklıkları daha da yükseltebileceğine dikkat çekiyor.

2027’de sıcaklık riski yükseliyor

El Niño'nun küresel sıcaklık üzerindeki etkisinin özellikle olayın zirve yaptığı dönemden sonra daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

TRT Haber'in önceki değerlendirmelerinde, bazı iklim bilimcilerin 2027 yılında küresel ortalama sıcaklığın sanayi öncesi döneme göre yaklaşık 1,7 derece daha yüksek olabileceğini öngördüğü aktarılmıştı. Bu seviye, Paris Anlaşması'nda uzun vadeli iklim hedefi olarak belirlenen 1,5 derecelik eşiğin üzerinde bulunuyor.

Ancak El Niño'nun gücü tek başına belirli bir ülke veya bölgedeki hava koşullarının ne kadar şiddetli olacağını belirlemiyor. WMO da güçlü bir El Niño'nun etkilerinin bölgeden bölgeye önemli ölçüde değişebileceğinin altını çiziyor.

WMO’dan El Nino’nun küresel etkilerine dikkat çekildi

WMO, çok güçlü bir El Niño'nun dünya genelinde yağış, sıcaklık ve atmosferik dolaşım düzenlerinde önemli değişikliklere yol açabileceğini belirtti.

Buna bağlı olarak bazı bölgelerde aşırı yağış ve sel, bazı bölgelerde ise kuraklık ve aşırı sıcaklık riskinin artabileceği ifade edildi. Tropikal fırtına ve kasırga faaliyetleri ile tarımsal üretim üzerinde de etkiler ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan uzmanlar, El Niño'nun etkilerinin yalnızca meteorolojik sonuçlarla sınırlı olmadığını, tarım, su kaynakları, enerji üretimi ve gıda fiyatları gibi alanlarda da ekonomik sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Guterres: Dünya "tehlike bölgesinde"

BM Genel Sekreteri António Guterres, yeni El Niño uyarısının ardından iklim krizine ilişkin dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu.

Guterres, El Niño'nun "gözlerimizin önünde büyüdüğünü" belirterek dünyanın "aşırı hava olaylarının tehlike bölgesinde" olduğunu söyledi. BM Genel Sekreteri, artan risklerle iklim değişikliğiyle mücadele ve insanların korunmasına yönelik çabalar arasındaki yarışın kazanılması gerektiğini vurguladı.

WMO'dan olağanüstü hazırlık çağrısı

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo ise mevcut tablonun olağanüstü hazırlık gerektirdiğini belirtti.

Saulo, kurumun 50 yıllık tarihinde ilk kez ulusal meteoroloji ve hidroloji servisleriyle bu ölçekte bir hazırlık ve seferberlik yürütüldüğünü açıkladı. Amaç, erken uyarı sistemlerini güçlendirerek aşırı hava olaylarının can ve mal kaybı üzerindeki etkisini azaltmak.

WMO, El Niño'nun güçlenmesiyle birlikte ülkelerin özellikle sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi risklere karşı hazırlıklarını artırması gerektiğini vurguluyor.

El Nino, küresel ısınmayı güçlendirebilir

gdh'nin aktardığına göre, El Niño doğal bir iklim olayı olsa da mevcut süreç, insan kaynaklı küresel ısınmanın yaşandığı bir dönemde meydana geliyor.

Bu nedenle uzmanlar, El Niño'nun neden olduğu geçici sıcaklık artışının uzun vadeli küresel ısınma eğiliminin üzerine eklenebileceğine dikkat çekiyor. Daha önceki güçlü El Niño dönemlerinde de küresel sıcaklık rekorları görülmüş, 2023 ve 2024 yıllarında yaşanan sıcaklık rekorlarında El Niño'nun etkisi önemli faktörlerden biri olmuştu.

WMO'nun son değerlendirmesine göre ise yeni El Niño'nun etkileri 2027'ye kadar uzanacak ve önümüzdeki aylarda sıcaklık ile aşırı hava olayları açısından dünya genelindeki riskleri artıracak.