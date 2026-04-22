Bolu’nun artan trafik yükü masaya yatırıldı

Bolu’nun kent içi ulaşımda yaşadığı sorunlar Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Belediye Başkan Vekili Gülden Özaydın, İl Genel Meclisi Başkanı, Ulaştırma 13. Bölge Müdürü ve Karayolları 41. Şube Şefi yanı sıra Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri OSB Bölge yetkilileri, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

TSO Meclis Başkanı Aydoğan Tekin ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı Fidan’ın da eşlik ettiği toplantıda Bolu’nun mevcut ve gelecekte artması öngörülen ulaşım ihtiyaçları ele alındı. Şehir içi trafik yoğunluğu, kavşak düzenlemeleri ve alternatif çözüm önerileri tüm yönleriyle masaya yatırıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan TSO Başkanı Abdullah Alemdar, Bolu’nun coğrafi konumu itibarıyla Türkiye’nin en önemli geçiş güzergâhlarından biri üzerinde bulunduğunu belirterek bu durumun hem şehir içi ulaşımda hem de ana arterlerde trafik yükünü her geçen gün artırdığını ifade etti. Başkan Alemdar, özellikle Gölyüzü Kavşağı ile Organize Sanayi Bölgesi kavşaklarında yaşanan yoğunluğun artık günlük yaşamı, ticari hareketliliği, sanayi üretimini ve lojistik akışı doğrudan etkileyen önemli bir sorun haline geldiğine dikkat çekti.



Toplantıda, ulaşım alanında yaşanan sorunlar kapsamlı şekilde değerlendirilirken, özellikle Gölyüzü Kavşağı ve OSB bölge kavşağında yaşanan araç yoğunluğunun, bekleme süreleri, şehir içi geçişlerde meydana gelen zaman kayıpları ve ticari hayat üzerindeki etkileri üzerinde duruldu. Toplantıda ayrıca D100 Karayolu üzerindeki trafik yükü ile ana güzergâhlarda yaşanan sıkışıklıklar da toplantıda ele alındı.