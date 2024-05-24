Böyle soygu görülmedi! Duvarı delip milyonlarca altını çaldılar

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Adnan Menderes Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Çarşı merkezinde olan ve arka tarafından Çatak Çayı akan Muhsin Eraslan'a ait kuyumcu dükkana gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler girdi.

Kuyumcu dükkanının arka duvarını delerek içeri giren kişi veya kişiler, kamera ve alarm sistemini devre dışı bırakarak yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalarak kaçtılar.

Olayın fark edilmesi üzerine polis ekipleri dükkanda incelemelerde bulunurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.