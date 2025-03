"Böylesini hiç görmedik" deyip anlattı! Yaren leylek öldü mü, neden gelmedi? Alper Tüydeş saat verdi

Takip Et

14 yıldır her göç edişinde Adem amca adıyla bilinen Adem Yılmaz’ın sandalına konan Yaren leyleğin gelişi merakla bekleniyor. Üç cemrenin havaya, suya ve toprağa düşmesi gibi Yaren leyleğin gelişi de bahar başlangıcı olarak görülüyor.

Yaren leylek geldi mi?

Yaren’in gelişini Adem amcayla bekleyen yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bu yıl Yaren leyleğin eşi Nazlı leyleğin ilk geldiğini duyurdu.

Yaren’i beklerken Adem Amca böyleydi dün. Gelen leyleği kayığa beklerken olanları böyle kayda almışlardı. Şarkıyla da çok duygusal hale gelmiş. Çok beğendim.



Mustafa Haktan Akyüz ile Kerem Can Atan'a teşekkürler. Yarın öğleye kadar her şey belli olmuş olur umarım. #YarenLeylek

Alper Tüydeş tarih ve saat verdi

Tüydeş "Bu zamana kadar bekledik biraz daha bekleyelim hiç şüphe olmadan Yaren diyebilmek için. Evet kamerada gözüken bir leylek var ama başka ihtimaller de var. Bu yıl canlı yayın kamerasını bu süreçte kapatmadığımız için çok bilgi kirliliği oldu bu da güzel bir tecrübe oldu hepimiz için çünkü haberin doğruluğunu kimse tartmadan ilk olmanın peşinde ve bu da maalesef yanlış bilgiye de sebep olabiliyor. diyeceğim o ki yarın öğleye kadar her şey belli olmuş olur arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

"Böylesini daha önce hiç görmedik"

Tüydeş bir takipçisinin "Dişi leylekler yuvasına yabancı bir leyleği bu kadar sakin ve çabuk kabul ederler mi acaba?" sorusu üzerine "Böylesini daha önce hiç görmedik sonuçta nazlı geldiğinde her zaman Yaren yuvadaydı aksi bir durum olmuş olabilir mi bu da ihtimal dahilinde ve kuşlar dünyasında olan bir şey. Köyde başka leylekler de vardı çünkü bugün nazlı haricinde iki farklı leylek daha vardı köyde" dedi.

İkinci leylek Yaren mi?

Yuvaya gelen ikinci leyleğin ardından Tüydeş "Akşamüstü hava kararmadan kayıkla denedik arkadaşlar. İnmedi kayığa. Sizce sabahı bekleyebilir miydik :) Ama yorgunluğa verebiliriz bu durumu. Yarın ola hayrola diyelim " paylaşımını yaptı.

"Keşke olsaydı..."

"Yaren'i tam teşhis edebileceğimiz spesifik bir özelliği yok mu? Mesela küçük renk farkları, gagasında iz vs." sorusuna ise Tüydeş "Keşke olsaydı da bunlara gerek kalmasaydı ama yok maalesef" cevabını verdi.

Yaren leylek öldü mü, neden gelmedi?

Sosyal medyada bazı kullanıcıların Yaren leyleğin ölmüş olabileceği yönündeki paylaşımları üzerine Tüydeş, Yaren'in yaşıyla ilgili "Yaren’in en az 19 yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. 13 yıldır Adem Amca ile birlikteliği var. Bir leyleğin yetişkin olup yuva kurması da 4 yıl olduğundan bu durumda en az 19 yaşı çıkıyor. Ama köydeki yuvası çok daha eskilere dayanıyor. Belki hep o vardı belki sonradan o yuvaya diğer erkeği kovalayıp kendi sahiplendi bunu bilemeyiz. - Her ne kadar dünya genelinde 39 yaşına kadar yaşayan bir leylek kaydı olsa da günümüz şartları ele alındığında uzmanlar bir leyleğin ömrünün ortalama 15 yıl olduğunu belirtiyor. Yaren ortalamanın üstünde bir yaşa sahip." dedi.

Peki her sene gelen aynı leylek mi?

Tüydeş "Bundan %100 eminiz. Zira her yıl başka bir leylek o köyde Adem Amca’yı seçiyorsa bu çok daha büyük bir olay olurdu zaten. Ama açıklayalım yinede; her sene köyün genelde ilk gelen leyleği o olduğundan ve konduğu yuva aynı olduğundan bir kere karıştırılma ihtimali kalkıyor. Köydeki her leylek zaten insana bu kadar alışık değil. Yaren’den başka kayığa konan yok. Ve Yaren’in günlük rutin hareketleri yıllardır aynı. Adem Amca’yı beklediği direk bile. Onun iskelesini dahi biliyor. Kayığa konma şekli bile aynı. Bahçeden süzülür bir tur atar kayık çevresinde ve öyle konar. Tüm bunların yanında Adem Amca onu çok net tanıdığından emin." ifadelerini kullandı.

Yaren Leylek canlı yayın

Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayınla izlenebilmesi amacıyla, www.yarenleylek.comsitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.