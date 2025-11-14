  1. Ekonomim
Gürcistan’da düşen uçak sonrası 20 askerimiz şehit oldu. Birçok dizinin yeni bölümü yas nedeniyle yayınlanmadı. Peki Arka Sokaklar yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bu akşam Arka Sokaklar var mı, yayınlanacak mı?
Bu hafta Gürcistan’da meydana gelen uçak kazası nedeniyle 20 askerimiz şehit oldu. Türkiye’de milli yas ilan edilmedi ancak diziler yeni bölümlerini bu hafta yayınlanmadı. İzleyiciler Cuma günü ekrana gelen Arka Sokaklar’ın yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki Kanal D’de bu akşam Arka Sokaklar var mı?

Uzun yıllardır ekranlarda kesintisiz devam eden Arka Sokaklar, D Media yapımıyla her Cuma akşamı Kanal D’de yayınlanmayı sürdürüyor. Bu hafta 19. sezona adım atacak olan dizi, 727. bölümüyle izleyicilerle bulaşacak. Bu akşam Arka Sokaklar yayınlanacak mı? sorusuna ise binlerce kişi yanıt arıyor.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle bu akşam her zamanki gibi yayın günü ve saatinde Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yas nedeniyle diğer diziler sadece fragmanlarını yayınlarken,  yeni bölümleri ekrana gelmedi.

Benzer şekilde Arka Sokaklar da Kanal D’nin yayın akışında yeni bölümüyle gösteriliyor. Ancak akşam saatlerine doğru dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı netlik kazanacak.

 

