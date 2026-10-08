Bu köyde kadınlar daha uzun yaşıyor: Bilim insanları bu köyü araştırıyor

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Yeni bir “Mavi Bölge” keşfedildi

Bilim insanları yaklaşık 20 yıl önce Sardinya'da insanların olağanüstü uzun yaşadığı bir bölge tespit etmiş ve burayı dünyanın ilk “Mavi Bölgesi” olarak tanımlamıştı.

Yeni araştırmada ise orijinal Mavi Bölge'nin yaklaşık 110 kilometre batısında bulunan Bolotana'da da dikkat çekici bir uzun ömürlülük profili ortaya çıkarıldı.

70 yaşındaki kadınların yaşam beklentisi dikkat çekti

Frontiers in Aging dergisinde yayımlanan araştırmada, 2021-2025 yılları arasındaki demografik veriler incelendi.

Buna göre Bolotana'da 70 yaşındaki bir kadının ortalama 20,85 yıl daha yaşaması bekleniyor. Bu süre Nuoro ilinde 18,61, Sardinya genelinde 18,40 ve İtalya genelinde 18,06 yıl olarak hesaplandı.

Daha çarpıcı sonuç ise 100 yaşına ulaşma ihtimalinde ortaya çıktı. Bolotana'da 70 yaşındaki bir kadının 100 yaşına kadar yaşama olasılığı yüzde 13,83 olarak belirlendi. Bu oran Nuoro'da yüzde 4,33, Sardinya'da yüzde 4,43 ve İtalya genelinde yüzde 3,54 seviyesinde kaldı.

Araştırmacılara göre Bolotana'daki kadınların bu göstergeleri, dünya genelinde Hong Kong'un ardından ikinci sırada yer alıyor.

“Dünyanın en uzun yaşayan kadın nüfuslarından biri olabilir”

Chicago Illinois Üniversitesi'nden epidemiyolog ve araştırmanın ortak yazarı S. Jay Olshansky, Bolotana'nın dünyada kadınların en uzun yaşadığı veya buna çok yakın bir nüfusa sahip olduğunu düşündüklerini belirtti.

Olshansky, bölgedeki uzun yaşamın arkasındaki etkenlerin ortaya çıkarılması ve bunların başka toplumlara uyarlanabilmesi halinde, dünyanın geri kalanının da bu toplulukların özelliklerinden faydalanabileceğini ifade etti.

Erkeklerde de uzun yaşam dikkat çekiyor

Bolotana'daki uzun ömürlülük yalnızca kadınlarla sınırlı değil. Ancak erkeklerdeki tablo kadınlar kadar sıra dışı görünmüyor.

Araştırmaya göre, 70 yaşındaki bir erkeğin kalan yaşam beklentisi 16,02 yıl ile İtalya'daki 15,48 yıllık ortalamanın üzerinde bulunuyor.

Aynı yaştaki erkeklerin 100 yaşına ulaşma ihtimali ise yüzde 4,92 olarak hesaplandı. Bu oran, yüzde 1,41 olan ulusal ortalamanın üç katından fazla.

Yüzyıllar öncesine uzanan kayıtlar incelendi

Araştırma döneminde nüfusu 2 bin 266 olan Bolotana'nın dikkat çekmesinin en önemli nedenlerinden biri, köyde çok sayıda kişinin 100 yaşını aşmış olması.

Araştırmacılar, bölgedeki uzun yaşam verilerinin güvenilirliğini tarihi kayıtlarla da kontrol etti. Yüzyıllar öncesine uzanan belediye ve vaftiz kayıtları sayesinde kişilerin doğum ve ölüm yaşları bağımsız biçimde doğrulandı.

Olshansky, 100 yaşını aşan kişilerin tamamının yaşlarını doğrulayabildiklerini ve verilerde belirsizlik bulunmadığını belirtti.

Uzun yaşamın sırrı henüz bilinmiyor

Bilim insanları, Bolotana'daki kadınların neden bu kadar uzun yaşadığını henüz kesin olarak açıklayabilmiş değil. Genetik özellikler, beslenme, fiziksel aktivite, aile desteği, toplumsal bağlar ve sağlık hizmetlerine erişim gibi birçok faktörün etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Bölgenin coğrafi özelliklerinin de rol oynayabileceği belirtiliyor. Sarp ve engebeli bir bölgede bulunan köyde gıdanın önemli bölümünün yerel olarak üretildiği, insanların birbirleriyle güçlü sosyal bağlar kurduğu ve günlük ulaşımda yürümenin önemli yer tuttuğu ifade ediliyor.

Araştırmacılar şimdi nedenini arıyor

Mavi Bölgeler şirketinin kurucusu ve araştırmanın ortak yazarı Dan Buettner, Bolotana'da olağanüstü bir uzun ömürlülük örneğinin bulunduğunun artık bilindiğini söyledi.

Araştırmacıların bundan sonraki hedefi ise Bolotana'daki insanların neden bu kadar uzun yaşadığını ortaya çıkarmak ve bölgedeki yaşam biçiminin başka toplumlarda daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için örnek olup olamayacağını belirlemek.