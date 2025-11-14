Bugün cuma namazı saat kaçta? 14 Kasım 2025 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...

Bugün cuma namazı saat kaçta? Cuma namazını cemaatle birlikte eda etmeyi planlayan vatandaşlar, yaşadıkları ildeki namaz saatine ulaşmak istiyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazı öncesi sorgulamalar hız kazandı. Bugüne ait il il cuma namazı vakitlerini içeriğimizden öğrenebilirsiniz. Peki Bugün cuma namazı saat kaçta? İşte 14 Kasım 2025 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...

Bugün cuma namazı saat kaçta?

Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak:

İSTANBUL: 12:53

ANKARA:12:38

İZMİR: 13:01

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir.

Cuma namazı bugün saat kaçta başlayacak?

Cuma namazı İstanbul için 12.53, Ankara için 12.38 ve İzmir için ise 13.01'de başlayacak. Tüm illerin namaz saatlerini öğrenmek için Diyanet'in resmi internet sitesini takip edebilirsiniz.

Cuma namazı nasıl kılınır?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir:

"Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.

"Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.