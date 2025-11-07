Bugün cuma namazı saati kaçta? 7 Kasım 2025 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

Her hafta büyük bir coşkuyla beklenen Cuma gününe uyanıldı ve camiye gidecek olanların gündeminde tek bir soru var... "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" Müslümanlar için büyük önem taşıyan bu özel günde, Diyanet tarafından yayımlanan 7 Kasım 2025 Cuma namazı saatleri, il il olarak merak ediliyor. Bilhassa büyükşehirlerde yaşayanlar, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere kendi illerindeki Cuma namazı saati bilgisine hızla erişmek istiyor. Öğle vakti kılınacak olan bu ibadet öncesinde, güncel il il namaz saatleri ve Cuma namazı vakitlerine dair tüm detayları sizler için hazırladık.

Cuma namazı saat kaçta?

İstanbul cuma namazı vakti

7 Kasım 2025 İstanbul'da öğle vakti 12:53'te kılınacak.

Ankara cuma namazı vakti

7 Kasım 2025 Ankara'da öğle vakti 12:37'de kılınacak.

İzmir cuma ne namazı vakti

7 Kasım 2025 İzmir'de öğle vakti 13:00'te kılınacak.

Cuma namazı sırasıyla nasıl kılınır?

Cuma namazı, dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet olmak üzere toplam on rekât olarak kılınır. Sırasıyla ilk olarak, öğle ezanı okunduktan sonra tek başına dört rekât ilk sünnet (öğle namazının ilk sünneti gibi) kılınır ve selam verilir.

Ardından, imam-hatip minbere çıkarak hutbeyi okur; hutbe bitince müezzin kamet getirir. Daha sonra, cemaatle birlikte iki rekât farz kılınır ki bu, Cuma namazının merkezini oluşturur ve imam sesli okur.

Farzdan sonra tekrar tek başına dört rekât son sünnet (öğle namazının son sünnetine benzer) kılınarak temel Cuma namazı ibadeti tamamlanır, dileyenler bu namazın ardından dört rekât zuhr-i âhir ve iki rekât vaktin sünnetini de ekleyebilirler.