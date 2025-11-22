BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 22 Kasım 2025 Cumartesi TV Yayın Akışı (Kanal D, NOW, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8)

Hafta içi geride kaldı ve televizyon izleyicileri hafta sonu hangi programların, yayın akışının olduğunu merak ediyor. Milli ara sonrası Süper Lig maçları yeniden start verirken, birbirinden farklı yapımlar da bu akşam izleyici ile buluşuyor. Peki bugün hangi diziler var? 22 Kasım Cumartesi yayın akışını sizler için derledik; (Kanal D, NOW, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8)

Cumartesi akşamı öne çıkan yapımlar: Kanal D’de Güller ve Günahlar (20.00), TRT 1’de Gönül Dağı (20.00), NOW’da Ben Leman (20.00), Show TV’de Güldür Güldür Show (20.00), ATV’de Gözleri KaraDeniz 12. Bölüm (20.00).

22 KASIM TV YAYIN AKIŞI

TV8 22 Kasım 2025 Cumartesi Yayın Akışı

06:00 Tuzak (Program)

08:00 Oynat Bakalım (Program)

08:45 Gençlik Rüzgarı – Yeni Bölüm (Program)

10:00 Gazete Magazin – Yeni Bölüm (Program)

17:30 MasterChef Türkiye (Yarışma)

18:45 Maç Önü: Türkiye – Bulgaristan (Program)

20:00 Türkiye – Bulgaristan (Canlı, Spor)

22:15 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm (Yarışma)

00:15 İtiraf Et (Program)

02:30 Gazete Magazin (Program)

05:15 Gençlik Rüzgarı (Program)

TRT 1 22 Kasım 2025 Cumartesi Yayın Akışı

05:03 İstiklal Marşı

05:05 Yedi Numara (Açıklama: Öğrencilerin ev hikâyesi; eğlence dolu)

05:50 Benim Güzel Ailem (Aile dizisi)

08:35 Kod Adı Kırlangıç (Çocuk/Gençlik)

10:00 Hayallerinin Peşinde (Belgesel)

11:40 Taşacak Bu Deniz (Dram)

14:45 Cennetin Çocukları (Canlı İzle – Dizi)

17:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye (Gezi/Kültür)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Dizi – Yeni Bölüm)

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

01:50 Taşacak Bu Deniz – Tekrar

04:20 Yedi Numara – Tekrar

05:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye – Tekrar

Kanal D 22 Kasım 2025 Cumartesi Yayın Akışı

07:00 Yabancı Damat (Tekrar)

08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)

13:00 Arda’nın Mutfağı (Yeni)

14:00 Eşref Rüya (Tekrar)

16:15 Uzak Şehir (Tekrar)

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

00:15 Eşref Rüya (Tekrar)

02:45 Siyah Beyaz Aşk (Tekrar)

04:30 Müzik Arası (Program)

05:00 Üç Kız Kardeş (Tekrar)

Star TV 22 Kasım 2025 Cumartesi Yayın Akışı

07:00 İstanbullu Gelin (Yerli Dizi – Tekrar)

09:00 Hayat Bazen Tatlıdır (Yerli Dizi – Tekrar)

10:45 Çarpıntı (Yerli Dizi – Tekrar)

14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa (Yaşam Programı)

15:30 Sahipsizler (Yerli Dizi – Tekrar)

19:00 Star Haber (Canlı)

20:00 Kaldı Üç Gün (Yabancı Film)

21:45 Kaldı Üç Gün (Yabancı Film)

23:30 Tut Sözünü (Yerli Film)

02:00 Tut Sözünü (Yerli Film)

04:30 Yüksek Sosyete (Yerli Dizi – Tekrar)

06:00 Hanım Köylü (Yerli Dizi – Tekrar)

ATV 22 Kasım 2025 Cumartesi Yayın Akışı

06:00 Aldatmak (Dizi)

07:30 atv’de Hafta Sonu (Haber/Program)

10:00 Gözleri KaraDeniz – 12. Bölüm

13:00 Buz Devri (Yabancı Sinema)

14:30 Çakallarla Dans 5 (Yerli Sinema – CANLI İZLE sekmesiyle sunuluyor)

16:00 Kuruluş Orhan – 4. Bölüm

19:00 atv Ana Haber (Haber Bülteni)

20:00 Gözleri KaraDeniz – 12. Bölüm

23:00 Non-Stop (Yabancı Sinema)

01:20 Kuruluş Orhan – 4. Bölüm (Tekrar)

04:00 Kardeşlerim (Dizi)

NOW (FOX) 22 Kasım 2025 Cumartesi Yayın Akışı

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri (Yeni Bölüm)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)

11:15 Ben Leman (Altyazılı)

13:45 Kıskanmak (Film)

16:30 Sakıncalı (Film)

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Ben Leman (Yeni Bölüm)

23:45 Efsane Futbol (Canlı)

01:30 Sahtekarlar (Altyazılı)

04:00 Kefaret (Altyazılı)

06:00 Karagül (Dizi)

Show TV 22 Kasım 2025 Cumartesi Yayın Akışı

06:00 Yeni Gelin (Tekrar)

08:00 İstasyon (Program)

10:00 Cumartesi Sürprizi (Canlı)

13:00 İyi Aile Çocuğu (Film – CANLI İZLE)

15:30 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)

20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

00:15 Yusuf & Yusuf (Film)

02:00 İyi Aile Çocuğu (Tekrar)

03:15 İstasyon (Program)