BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 22 Kasım 2025 Cumartesi TV Yayın Akışı (Kanal D, NOW, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8)
“Bugün hangi diziler var?”, “Bu akşamki diziler Cumartesi günü hangi kanallarda?” ve “Bugünkü diziler ve saatleri nedir?” sorularının cevabını tek sayfada buluşturduk. 22 Kasım 2025 Cumartesi gününe ait Kanal D, NOW (eski FOX), ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışını saat saat derledik. Prime-time’da hangi diziler var, CANLI İZLE seçenekleri, filmler ve eğlence programları dahil tüm liste aşağıda.
Hafta içi geride kaldı ve televizyon izleyicileri hafta sonu hangi programların, yayın akışının olduğunu merak ediyor. Milli ara sonrası Süper Lig maçları yeniden start verirken, birbirinden farklı yapımlar da bu akşam izleyici ile buluşuyor. Peki bugün hangi diziler var? 22 Kasım Cumartesi yayın akışını sizler için derledik; (Kanal D, NOW, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8)
Cumartesi akşamı öne çıkan yapımlar: Kanal D’de Güller ve Günahlar (20.00), TRT 1’de Gönül Dağı (20.00), NOW’da Ben Leman (20.00), Show TV’de Güldür Güldür Show (20.00), ATV’de Gözleri KaraDeniz 12. Bölüm (20.00).
22 KASIM TV YAYIN AKIŞI
TV8 22 Kasım 2025 Cumartesi Yayın Akışı
06:00 Tuzak (Program)
08:00 Oynat Bakalım (Program)
08:45 Gençlik Rüzgarı – Yeni Bölüm (Program)
10:00 Gazete Magazin – Yeni Bölüm (Program)
17:30 MasterChef Türkiye (Yarışma)
18:45 Maç Önü: Türkiye – Bulgaristan (Program)
20:00 Türkiye – Bulgaristan (Canlı, Spor)
22:15 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm (Yarışma)
00:15 İtiraf Et (Program)
02:30 Gazete Magazin (Program)
05:15 Gençlik Rüzgarı (Program)
TRT 1 22 Kasım 2025 Cumartesi Yayın Akışı
05:03 İstiklal Marşı
05:05 Yedi Numara (Açıklama: Öğrencilerin ev hikâyesi; eğlence dolu)
05:50 Benim Güzel Ailem (Aile dizisi)
08:35 Kod Adı Kırlangıç (Çocuk/Gençlik)
10:00 Hayallerinin Peşinde (Belgesel)
11:40 Taşacak Bu Deniz (Dram)
14:45 Cennetin Çocukları (Canlı İzle – Dizi)
17:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye (Gezi/Kültür)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Dizi – Yeni Bölüm)
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01:50 Taşacak Bu Deniz – Tekrar
04:20 Yedi Numara – Tekrar
05:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye – Tekrar
Kanal D 22 Kasım 2025 Cumartesi Yayın Akışı
07:00 Yabancı Damat (Tekrar)
08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)
13:00 Arda’nın Mutfağı (Yeni)
14:00 Eşref Rüya (Tekrar)
16:15 Uzak Şehir (Tekrar)
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
00:15 Eşref Rüya (Tekrar)
02:45 Siyah Beyaz Aşk (Tekrar)
04:30 Müzik Arası (Program)
05:00 Üç Kız Kardeş (Tekrar)
Star TV 22 Kasım 2025 Cumartesi Yayın Akışı
07:00 İstanbullu Gelin (Yerli Dizi – Tekrar)
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır (Yerli Dizi – Tekrar)
10:45 Çarpıntı (Yerli Dizi – Tekrar)
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa (Yaşam Programı)
15:30 Sahipsizler (Yerli Dizi – Tekrar)
19:00 Star Haber (Canlı)
20:00 Kaldı Üç Gün (Yabancı Film)
21:45 Kaldı Üç Gün (Yabancı Film)
23:30 Tut Sözünü (Yerli Film)
02:00 Tut Sözünü (Yerli Film)
04:30 Yüksek Sosyete (Yerli Dizi – Tekrar)
06:00 Hanım Köylü (Yerli Dizi – Tekrar)
ATV 22 Kasım 2025 Cumartesi Yayın Akışı
06:00 Aldatmak (Dizi)
07:30 atv’de Hafta Sonu (Haber/Program)
10:00 Gözleri KaraDeniz – 12. Bölüm
13:00 Buz Devri (Yabancı Sinema)
14:30 Çakallarla Dans 5 (Yerli Sinema – CANLI İZLE sekmesiyle sunuluyor)
16:00 Kuruluş Orhan – 4. Bölüm
19:00 atv Ana Haber (Haber Bülteni)
20:00 Gözleri KaraDeniz – 12. Bölüm
23:00 Non-Stop (Yabancı Sinema)
01:20 Kuruluş Orhan – 4. Bölüm (Tekrar)
04:00 Kardeşlerim (Dizi)
NOW (FOX) 22 Kasım 2025 Cumartesi Yayın Akışı
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri (Yeni Bölüm)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)
11:15 Ben Leman (Altyazılı)
13:45 Kıskanmak (Film)
16:30 Sakıncalı (Film)
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Ben Leman (Yeni Bölüm)
23:45 Efsane Futbol (Canlı)
01:30 Sahtekarlar (Altyazılı)
04:00 Kefaret (Altyazılı)
06:00 Karagül (Dizi)
Show TV 22 Kasım 2025 Cumartesi Yayın Akışı
06:00 Yeni Gelin (Tekrar)
08:00 İstasyon (Program)
10:00 Cumartesi Sürprizi (Canlı)
13:00 İyi Aile Çocuğu (Film – CANLI İZLE)
15:30 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)
20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
00:15 Yusuf & Yusuf (Film)
02:00 İyi Aile Çocuğu (Tekrar)
03:15 İstasyon (Program)