Bugün hangi diziler var? 12 Kasım Çarşamba TV yayın akışı; program ve diziler

12 Kasım Çarşamba, bugün hangi dizi ve programların olduğu, tv yayın akışı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Peki bugün tv’de ne var, hangi diziler yayınlanacak? İşte 12 Kasım 2025 Çarşamba tv yayın akışı; NOW, Kanal D, ATV, TV8, TRT 1 ve Star…

BUGÜN TV’DE HANGİ DİZİLER VAR?

Prime time (20.00): NOW – Ben Leman; Kanal D – Eşref Rüya (Yeni Bölüm); ATV – Kuruluş Orhan; TV8 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm); TRT 1 – Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema); Star – Sahipsizler (Yeni Bölüm).

- Akşam Haberleri: NOW 19.00; Kanal D 18.30; Star 19.00; TRT 1 19.00; ATV 19.00.

- Gündüz Kuşağı: Çalar Saat, Gelinim Mutfakta, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol’da, Zuhal Topal’la Yemekteyiz, Alişan ile Hayata Gülümse, Songül ve Uğur ile Sana Değer.

NOW Yayın Akışı

- 07:30 İlk Bakış (Canlı)

- 08:00 Çalar Saat (Canlı)

- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)

- 12:30 Yasak Elma (Alt yazılı)

- 13:30 En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)

- 16:30 Sahtekarlar

- 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

- 20:00 Ben Leman

- 22:30 Halef: Köklerin Çağrısı (Alt yazılı)

- 01:15 Ben Onun Annesiyim (Alt yazılı)

- 03:45 İnadına Aşk

- 05:00 Kefaret (Alt yazılı)

- 06:00 Karagül

Kanal D Yayın Akışı

- 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

- 09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)

- 11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar)

- 14:00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

- 16:45 Uzak Şehir (Tekrar)

- 18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı)

- 20:00 Eşref Rüya (Yeni Bölüm)

- 00:15 Uzak Şehir (Tekrar)

- 03:00 Poyraz Karayel (Tekrar)

- 05:00 Üç Kız Kardeş (Tekrar)

ATV Yayın Akışı

- Kahvaltı Haberleri

- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)

- 13:00 atv Gün Ortası

- 14:00 Mutfak Bahane

- 16:00 Esra Erol’da

- 19:00 atv Ana Haber

- 20:00 Kuruluş Orhan (3. Bölüm)

- 23:20 Kuruluş Orhan (3. Bölüm)

- 02:00 Kuruluş Orhan (3. Bölüm)

- 04:30 Kardeşlerim

TV8 Yayın Akışı

- 06:00 Tuzak (Dizi)

- 07:15 Ebru ile 8’de Sağlık (Yeni Bölüm)

- 08:30 Oynat Bakalım

- 09:00 Gel Konuşalım (Canlı)

- 13:15 MasterChef Türkiye

- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)

- 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

- 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

- 03:30 Gel Konuşalım

TRT 1 Yayın Akışı

- 05:48 İstiklal Marşı

- 05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye (Gezi & Kültür)

- 06:40 Mehmed: Fetihler Sultanı

- 09:25 Adını Sen Koy (Canlı İzle)

- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse (İşaret Dili)

- 13:15 Kod Adı Kırlangıç

- 14:30 Taşacak Bu Deniz

- 17:45 Lingo Türkiye (Yarışma)

- 19:00 Ana Haber

- 19:55 İddiaların Aksine

- 20:00 Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema)

- 22:00 Akıl Oyunları (Yabancı Sinema)

- 00:45 Vahşetin Çağrısı (Tekrar)

- 02:30 Cennetin Çocukları (Tekrar)

- 04:40 Lingo Türkiye (Tekrar)

Star TV Yayın Akışı

- 07:00 İstanbullu Gelin (Tekrar)

- 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)

- 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen (Canlı)

- 16:15 Söz (Tekrar)

- 19:00 Star Haber (Canlı)

- 20:00 Sahipsizler (Yeni Bölüm)

- 00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

- 03:00 Yüksek Sosyete (Tekrar)

- 04:30 Hanım Köylü (Tekrar)

- 06:00 Söz (Tekrar)

EŞREF RÜYA BUGÜN MÜ, NE ZAMAN?

Prime time’da 20.00’de NOW’da Ben Leman, Kanal D’de Eşref Rüya (Yeni Bölüm), ATV’de Kuruluş Orhan, TV8’de MasterChef Türkiye (yarışma formatında yeni bölüm), TRT 1’de yabancı sinema kuşağı Vahşetin Çağrısı ve Star’da Sahipsizler (Yeni Bölüm) ekranda.

HABER BÜLTENLERİ SAAT KAÇTA?

NOW 19.00, Kanal D 18.30, Star 19.00, TRT 1 19.00 ve ATV 19.00 bültenleriyle ekrana geliyor.